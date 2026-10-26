В российском Воронеже горит крупный ТЦ: перед этим в городе слышались взрывы на фоне массированной атаки (видео)

В ночь на 26 октября российский Воронеж подвергся одной из самых массированных атак за всё время полномасштабной войны. После активных действий российской противовоздушной обороны в городе зафиксирован ряд очагов возгораний.

Пожар, в частности, вспыхнул на территории крупного торгового комплекса "Галерея Чижова", вероятно, в результате действий российской ПВО. Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

Атака на регион началась около 04:00: местные каналы сообщали об объявлении воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников и ракетной опасности в Воронежской области. В течение следующих двух часов в городе слышалась серия взрывов и активная работа ПВО.

К утру стало известно о ряде пожаров в Воронеже в результате атаки БПЛА и действий ПВО. Местные группы в соцсетях сообщают, что в городе также местами наблюдаются перебои с электричеством. На кадрах, распространенных в сети, видно, как в разных местах города вспыхнули пожары, а над самим Воронежем поднялся дым.

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Кадры ночной атаки дронов на российский Воронеж

Кроме того, очевидцы сообщают о сбивании одного из беспилотников вблизи местной школы, где действовала российская ПВО. OSINT-канал ASTRA пишет, что в результате атаки в жилых кварталах города начались пожары. При этом на момент публикации официальных данных об обстреле не было.

Стоит отметить, что "Галерея Чижова" считается одним из крупнейших в городе и регионе торгово-развлекательных центров. На его территории, по данным сайта ТЦ, расположено около 300 магазинов и галерея премиум-бутиков. Общая площадь территории ТЦ составляет 281 500 квадратных метров.

Напомним, что также в ночь на 26 октября в Свердловской области РФ сошел с рельсов крупный грузовой поезд, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Накануне в Липецкой области РФ ракеты Storm Shadow нанесли удар по заводу, производившему батареи для "Искандеров" и "Цирконов".