В Киеве гремят взрывы: город под атакой ракет и дронов

В Киеве вскоре после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

О сильных взрывах сообщают сотрудники Фокуса, а также местные паблики. Взрывы звучали прямо во время воздушной тревоги.

Как сообщает Telegram-канал "Эй, Киев", по Киеву было применено 12 баллистических ракет РМ-48У из трех установок С-400. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об угрозе пусков баллистических ракет из Воронежской области. Воздушные силы Украины сообщили в 21:41, а уже в 21:44 фиксировались ракеты со стороны Черниговской области на Киев.

Кроме ракет, ВС ВСУ сообщают о движении реактивных дронов на город.

Мэр города Виталий Кличко написал, что в Деснянском районе предварительно, попадание возле одной из станций метро и горит автомобиль. Жители Киева говорят, что это станция метро "Лесная", причем ракета разорвалась недалеко от места, где прятались люди. На место едут все экстренные службы. Есть информация, что в результате атаки повреждены трамваи.

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Также Кличко сообщил, что бригада медиков, которая ехала на вызов, попала под обстрел. Предварительно есть раненые.

В сети также появилась информация, что пострадали и жилые дома.

По данным канала "Киевский движ", поврежден Государственный торгово-экономический университет. Также паблик, со ссылкой на очевидцев, пишет о прилете в парке Киото, где вечером обычно гуляют много людей.

в 22:16 местные СМИ опубликовали информацию о пусках еще минимум четырех баллистических ракет и новых групп реактивных дронов.

22:31: Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеских обстрелов повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе. Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. Раненых пока нет. В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали.

В Днепровском районе также попадание в здание на территории нежилой застройки. Уже известно минимум об одном погибшем. Его тело обнаружили возле супермаркета.

Напомним, с завтрашнего дня в Киеве ограничат движение по Южному мосту.

Также сообщалось, что россияне атаковали "Эпицентр" в Харькове и вновь нанесли удар по ГСЧС