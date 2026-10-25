Россияне атаковали "Эпицентр" в Харькове и вновь нанесли удар по ГСЧС: что известно (фото)

В результате вечерней атаки российских беспилотников по Харькову пострадали четыре человека, в том числе трое сотрудников ГСЧС. Оккупанты нанесли удар по торговому центру и гражданскому предприятию, после чего повторно обстреляли спасателей, ликвидировавших последствия обстрелов.

Вечером 25 октября враг нацелил БПЛА на торговый центр "Эпицентр" в Основянском районе, где разразился масштабный пожар, а также на гражданское предприятие в Индустриальном районе города. Во время тушения пожара в ТЦ пострадал один из сотрудников ГСЧС, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Россия нанесла удар по "Эпицентру" Фото: ГСЧС

Во время ликвидации последствий на другом участке подразделения ГСЧС оказались под повторным обстрелом со стороны противника. В результате этой атаки ранения получили ещё двое спасателей, а пожарная автоцистерна была полностью уничтожена. В целом в результате вражеской атаки пострадал один мирный житель и трое пожарных.

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Удар РФ 25 октября

Россияне вновь нанесли удары по критически важной инфраструктуре Днепра, а в Синельниковском районе в результате ударов по жилому сектору и объектам инфраструктуры погибли три человека, ещё 14 получили ранения, в том числе 11-летний ребёнок. Кроме того, в Никопольском районе госпитализировали раненого 50-летнего мужчину.

В Запорожье оккупанты нанесли удар по торговому объекту, что привело к пожару. Всего за сутки зафиксировано более 800 ударов по территории Запорожской области, в том числе шесть ракетных и 18 авиационных. Четыре человека получили ранения.

В Винницкой области враг повредил энергетический объект, в результате чего в одном из районов произошло аварийное отключение электроэнергии. Также были повреждены гражданское предприятие и частный дом, однако обошлось без пострадавших.

Напомним, издание The Financial Times сообщило, что в начале 2023 года глава Кремля якобы был готов отказаться от наступления и собирался отвести российские войска на позиции, которые те занимали по состоянию на 24 февраля 2022 года. Взамен Путин хотел, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и признала суверенитет РФ над Крымом и оккупированной частью Донбасса.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях спасательной операции в Олешках. Операция начнётся 27 октября — ВСУ и ВС РФ обязались прекратить любые военные действия.