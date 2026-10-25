Росіяни атакували "Епіцентр" в Харкові і повторно вдарили по ДСНС: що відомо про наслідки (фото)

Унаслідок вечірньої атаки російських безпілотників по Харкову зазнали ушкоджень четверо людей, серед яких троє працівників ДСНС. Окупанти вдарили по торговельному центру та цивільному підприємству, після чого завдали повторних ударів по рятувальниках, які ліквідовували наслідки обстрілів.

Увечері 25 жовтня ворог націлив БПЛА на торговельний центр "Епіцентр" в Основ’янському районі, де зайнялася масштабна пожежа, та на цивільне підприємство в Індустріальному районі міста. Під час гасіння вогню в ТЦ постраждав один зі співробітників ДСНС, повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.

Росія вдарила по "Епіцентру" Фото: ДСНС

Під час ліквідації наслідків на іншій локації підрозділи ДСНС опинилися під повторним ворожим обстрілом. У результаті цієї атаки поранення отримали ще двоє рятувальників, а пожежну автоцистерну повністю знищили. Загалом унаслідок ворожої атаки постраждала одна цивільна людина та троє вогнеборців.

Удар РФ 25 жовтня

Росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Дніпра, а в Синельниківському районі через удари по житловому сектору та об'єктах інфраструктури загинули троє людей і ще 14 дістали поранення, серед яких 11-річна дитина. Крім того, у Нікопольському районі госпіталізували пораненого 50-річного чоловіка.

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У Запоріжжі окупанти вдарили в торговельний об'єкт, спричинивши пожежу. Загалом за добу зафіксовано понад 800 ударів по території Запорізької області, зокрема шість ракетних та 18 авіаційних. Поранень зазнали четверо осіб.

На Вінниччині ворог пошкодив енергетичний об'єкт, через що сталось аварійне знеструмлення в одному з районів. Також руйнувань зазнали цивільне підприємство та приватний будинок, проте обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, видання The Financial Times написало, що на початку 2023 року глава Кремля ніби був готовий відмовитися від наступу та збирався відвести російські війська на позиції, які ті займали станом на 24 лютого 2022 року. За це Путін хотів, аби Україна забула про вступ до НАТО та визнала суверенітет РФ над Кримом та окупованою частиною Донбасу.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з захисту прав людини Дмитро Лубінець розповів про деталі рятувальної операції в Олешках. Операція почнеться 27 жовтня — ЗСУ та ЗС РФ взяли зобов'язання припинити будь-які військові дії.