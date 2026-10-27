Россияне атаковали Южный мост в Киеве: движение транспорта ограничено, что известно

Во время массированной ракетной атаки на столицу в ночь на 27 октября россияне поразили Южный мост. Известно о повреждениях.

В результате атаки на мост была повреждена и инфраструктура метрополитена. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из-за последствий нападения движение транспорта по Южному мосту было ограничено. Поезда на "зеленой" (Сирецко-Печерской) линии метрополитена курсируют между станциями "Сирец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Красный Хутор". Об этом ранним утром сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) также сообщили, что из-за последствий ночной атаки движение поездов через Южный мост временно приостановлено. Станции метро "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для пассажирских перевозок.

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В ведомстве добавили, что на "красной" линии метрополитена поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" — "Дарница".

В КГГА сообщили об изменениях в работе метрополитена из-за нападения на Южный мост в Киеве Фото: Скрін

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