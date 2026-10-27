Атака на Киев: число раненых возросло, введены экстренные отключения света (фото, видео)

В результате баллистической атаки российских войск на столицу вечером 26 октября число раненых возросло до 10, известно как минимум об одном погибшем. Наибольшие разрушения зафиксированы в Деснянском и Днепровском районах Киева.

Больше всего раненых спасатели и медики обнаружили в Деснянском районе, где в результате вражеского удара пострадала территория учебного заведения. Об этом сообщили в ГСЧС.

Россияне нанесли ракетный удар по территории Государственного торгово-экономического университета, в результате чего были повреждены здания корпуса и общежитий. Также пострадали расположенные поблизости жилые дома, сообщили спасатели. Одно из попаданий пришлось на легковой автомобиль, который стоял возле одной из станций метро. По данным местных СМИ, речь идет о станции метро "Лесная".

В целом, на момент публикации все 10 раненых в столице были обнаружены именно в Деснянском районе.

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Поврежденный многоэтажный дом в результате атаки РФ на Киев 26 октября Фото: ГСЧС

В Днепровском районе столицы в результате ракетного обстрела частично разрушено трехэтажное нежилое здание. Повреждения обнаружены от крыши до подвала. Спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал российскую атаку на Киев. Глава государства заявил, что враг нанес удары по людным местам, в частности по парку "Киото", территории рядом со станцией метро и жилым домам.

"Пока точно неизвестно, сколько человек пострадало. Но, к сожалению, есть погибшие. Есть раненые. Продолжаются спасательные работы. Много разрушений, есть информация и о том, что люди могут находиться под завалами", — сообщил президент.

Президент продемонстрировал последствия вражеского обстрела столицы

Кроме того, президент предупредил об угрозе повторного удара в течение этой ночи. Он подчеркнул, что "искусственные задержки" с поставками средств противовоздушной обороны в Украину способствуют российскому террору.

Кроме того, киевские СМИ сообщают о разрушении магазина "Ашан" на левом берегу столицы. В сети пишут, что удар пришелся по территории рядом с ТРЦ "Проспект", в результате чего был поврежден магазин. Однако официальных данных об этом пока нет.

Поврежденный в результате нападения "Ашан" на левом берегу столицы

Кроме того, в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Деснянском районе повреждения получило здание одной из школ. Подробности пока неизвестны.

В Киеве — аварийные отключения электричества

Вскоре после атаки в некоторых районах столицы пропало электричество. СМИ сообщали об отсутствии света, в частности, в Оболонском и Шевченковском районах Киева.

На сайте ДТЭК сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в столице введены экстренные отключения электроэнергии. При этом графики почасовых отключений перестали действовать. В то же время в компании не уточнили, как долго жители Киева будут оставаться без света.

Напомним, вечером 26 октября в Киеве раздались мощные взрывы на фоне атаки российских дронов и ракет.

Кроме того, на днях враг атаковал "Эпицентр" в одном из районов Харькова.