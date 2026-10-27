Атака на Київ: кількість поранених зросла, запроваджені екстрені відключення світла (фото, відео)

Внаслідок балістичної атаки росіян на столицю увечері 26 жовтня кількість поранених зросла до 10, відомо щонайменше про 1 загиблу людину. Найбільші руйнування фіксують у Деснянському та Дніпровському районах Києва.

Найбільше поранених рятувальники та медики виявили у Деснянському районі, де внаслідок ворожого удару постраждала територія навчального закладу. Про це повідомили у ДСНС.

Росіяни вдарили ракетою по території Державного торгово-економічного університету, внаслідок чого було пошкоджено будівлі корпусу та гуртожитків. Також постраждали розташовані поруч житлові будинки, розповіли рятувальники. Одне із влучань сталося в легковий автомобіль, який стояв поблизу однієї зі станцій метро. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про станцію метро "Лісова".

Загалом на момент публікації усі 10 поранених людей у столиці було виявлено саме у Деснянському районі.

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Пошкоджений багатоповерховий будинок внаслідок атаки РФ на Київ 26 жовтня Фото: ДСНС

У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетної атаки частково зруйнована триповерхова нежитлова будівля. Пошкодження виявлені від покрівлі до підвалу. Рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російську атаку на Київ. Глава держави заявив, що ворог атакував людні місця, зокрема парк "Кіото", територію поруч зі станцією метро, житловими будинками.

"Зараз ще поки не відомо точно, скільки людей постраждали. Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами", — повідомив президент.

Президент показав наслідки ворожого обстрілу столиці

Також президент попередив про загрозу повторного удару упродовж цієї ночі. Він наголосив, що "штучні затримки" постачання засобів протиповітряної оборони Україні допомагають російському терору.

Окрім того, київські ЗМІ повідомляють про руйнування магазину "Ашан" на лівому березі столиці. У мережі пишуть, що удар прийшовся по території поруч із ТРЦ "Проспект", внаслідок чого був пошкоджений магазин. Проте офіційних даних про це наразі немає.

Пошкоджений внаслідок атаки "Ашан" на лівому березі столиці

Також у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Деснянському районі пошкоджень зазнала будівля однієї зі шкіл. Подробиці наразі невідомі.

У Києві — аварійні відключення світла

Невдовзі після атаки у деяких районах столиці зникло електропостачання. ЗМІ повідомляли про відсутність світла зокрема в Оболонському та Шевченківському районах Києва.

На сайті ДТЕК інформували, що за наказом НЕК "Укренерго" у столиці було запроваджено екстрені відключення електрики. При цьому графіки погодинних відключень перестали діяти. Водночас у компанії не уточнили, як довго мешканці Києва будуть без світла.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня у Києві пролунали потужні вибухи на тлі атаки російських дронів і ракет.

Також днями ворог атакував "Епіцентр" в одному з районів Харкова.