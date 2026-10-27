В Киеве прогремели взрывы: россияне наносят удары по столице баллистическими ракетами

В ночь на 27 октября в Киеве в воздухе прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили по столице баллистические ракеты с восточного направления.

Взрывы в Киеве начали раздаваться около 03:30, сообщили корреспонденты Фокуса и СМИ. Перед этим Военно-воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

В связи с угрозой в ряде восточных, центральных и северных областей была объявлена воздушная тревога. Вскоре военные зафиксировали движение скоростных целей в направлении столицы.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 03:30 27 октября Фото: Скрін

В течение следующих 10 минут Военно-воздушные силы предупреждали о повторных запусках баллистических ракет по Киеву. Также около 03:40 была зафиксирована скоростная цель в направлении Лозовой в Харьковской области.

Военно-воздушные силы предупреждали о серии запусков баллистических ракет в направлении Киева Фото: Скрін

В целом, по сообщениям очевидцев, в столице прогремело не менее 7 сильных взрывов. Мониторинговые каналы сообщают, что, по предварительным данным, враг запустил не менее 8 баллистических ракет в сторону Киева. Взрывы были слышны на левом и правом берегах, а также в пригородах столицы.

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В 03:45 Воздушные силы сообщили о повторных ракетных ударах по Киеву. В городе вновь раздались взрывы.

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