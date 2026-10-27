У Києві прогриміли вибухи: росіяни атакували столицю балістичними ракетами, є влучання

У ніч на 27 жовтня у Києві під час повітряної прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети зі східного напрямку.

Вибухи у Києві почали лунати близько 03:30, повідомили кореспонденти Фокусу і ЗМІ. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

У зв'язку із загрозою повітряну тривогу було оголошено у низці східних, центральних та північних областей. Невдовзі військові зафіксували рух швидкісних цілей у напрямку столиці.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 03:30 27 жовтня Фото: Скрін

Упродовж наступних 10 хвилин Повітряні сили попереджали про повторні пуски балістичних ракет на Київ. Також близько 03:40 було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Лозової на Харківщині.

Повітряні сили попереджали про низку пусків балістики у бік Києва Фото: Скрін

Загалом, за повідомленнями очевидців, у столиці пролунало щонайменше 7 сильних вибухів. Моніторингові канали пишуть, що, за попередніми даними, ворог запустив щонайменше 8 балістичних ракет у бік Києва. Вибухи було чутно на лівому і правому берегах, а також у передмісті столиці.

Видео дня

О 03:45 Повітряні сили повідомили про повторні пуски ракет на Київ. У місті знову пролунали вибухи.

Що відомо про перші наслідки обстрілу столиці

Невдовзі міський голова Віталій Кличко розповів про перші наслідки ворожої атаки на Київ. За даними мера, їх зокрема фіксують у Подільському районі: там за однією з адрес сталося влучання ворожої ракети в адміністративну будівлю.

Також є наслідки за двома іншими адресами. Там, як зазначив Кличко, удари прийшлися по нежитлових будівлях. Цю ж інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації, уточнивши, що будівлі були пошкоджені внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, перед цим увечері 26 жовтня РФ також атакувала Київ балістичними ракетами.

Невдовзі у ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу у столиці щонайменше 1 людина загинула і ще 10 було поранено. Найбільше руйнувань було зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах Києва.