"Минус" два "Искандера-М": как силы ПВО отразили массированный удар РФ 27 октября, — Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ уничтожили 257 воздушных целей во время массированного удара РФ в ночь с 26 на 27 октября. Основное направление российской атаки — Киев. Среди уничтоженных целей — две баллистические ракеты. Каковы результаты работы противовоздушной обороны и каковы последствия обстрела?

Массированная российская атака продолжалась с 18:00 26 октября, а итоги работы ПВО были подведены по состоянию на 9:00 27 октября, говорится в сообщении Воздушных сил на странице в Facebook. Указывается, что из Брянской области летели баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, а также с семи полигонов — дроны различных типов, от обычных винтовых "Шахедов" до реактивных, в том числе "Герберы", "Пародии" и т. д.

Согласно данным воздушного командования, в течение 15 часов было зафиксировано 280 дронов различных типов: количество ракет не указано. В результате работы ПВО в ночь на 27 октября было сбито/нейтрализовано 255 из 280 беспилотников (эффективность 91%), из них — 56 из 69 реактивных БПЛА (81%). Согласно данным Воздушных сил, удары были нанесены по 25 локациям: поразили 25 дронов различных типов, половина из которых — реактивные (13 шт.), а о количестве ракет информации не предоставили.

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"Основное направление удара — Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Обстрел Украины — Воздушные силы о нападении РФ в ночь на 27 октября Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины — подробности атаки в ночь на 27 октября

Отметим, что "Фокус" писал об обстреле Украины в ночь на 27 октября. Киев подвергся удару двух волн баллистических ракет РФ. Первая волна произошла около 22–23 часов: в городе раздалась серия взрывов, а в пабликах были опубликованы кадры попадания в районе станции метро "Лесная". Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что россияне, среди прочего, поразили территорию кампуса учебного заведения: ранены студенты и бригада "скорой помощи". Вторая волна атаки произошла около 3 часов 27 октября. Кличко заявил, что был нанесен удар по Южному мосту. Согласно данным столичной администрации, мост получил повреждения, в связи с чем движение транспорта перекрыто, а поезда метро не ходят. Чтобы облегчить ситуацию с передвижением между левым и правым берегами Днепра, КГГА вывела на маршруты дополнительно восемь автобусов, но перед работающими мостами и на других улицах столицы образовались пробки из автомобилей.

Утром Кличко опубликовал фото с места удара по Южному мосту в ночь на 27 октября. На фото — последствия попаданий баллистических ракет "Искандер-М" РФ: поврежденное дорожное полотно, усыпанное обломками бетона, стройматериалов и арматуры, разрушенные отбойники, которые отделяли транспортный поток от Днепра. Примерное количество попаданий — около трех ракет: официальной информации нет.

Напоминаем, что Национальная полиция и ГСЧС сообщили о последствиях удара РФ по Киеву: сколько человек пострадало и какие разрушения зафиксированы в шести районах столицы.