Обстрел Киева: сообщается о пострадавших студентах ГТЭУ, в городе растет число раненых (обновлено)

В результате обстрела Киева пострада Государственный торгово-экономический университет. В сети публикуют кадры изнутри, где видны разбитые стекла и конструкции.

Также сообщается о том, что есть погибшие среди студентов учебного учреждения. Дети не успели добежать из общежития №5 до укрытия. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пожар в районе одного из кампусов ГТЭУ Фото: Telegram / Киевский Движ

Киев находится под атакой баллистики и дронов. Уже известно об одном погибшем в Днепровском районе города. Мэр Виталий Кличко сообщил, что на данный момент известно о пяти пострадавших, все они госпитализированы.

Среди прибывших по вызову раненых медиков скорой — парамедик и экстренный медицинский техник. Предварительно ранения некритические. Медики продолжают работать.

В Деснянском районе попадание возле жилого дома. В нем, предварительно, могут быть заблокированы люди.

Видео дня

Ранее сообщалось о прилете по парку Киото. По данным паблика "Эй, Киев", момент прямого удара по нему попал на видео очевидцев.

"Невинная молодежь попала под удар! Мониторы сообщают, что баллистическая ракета отклонилась на 1500 (!) метров и ударила по ГТЭУ", — говорится в подписи.

На дороге, соединяющей общежития с корпусами университета — огромная воронка. Соцсети пишут минимум о четырех погибших студентах.

Удар по общежитию: обновлено

Кличко подтвердил попадание возле общежития одного из университетов в Деснянском районе. В здании выбило окна. Пожара нет.

В настоящее время есть подтвержденная информация об одной пострадавшей. 20-летнюю девушку госпитализировали. Мэр не подтвердил информации о погибших студентах.

Напомним, в июле в ходе атаки РФ на Киев были повреждены здания и общежитие КНУ.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили по автотранспортному предприятию в Киеве, погибли люди.