Обстріл Києва: повідомляється про постраждалих студентів ДТЕУ, у місті зростає кількість поранених (оновлено)

В результаті обстрілу Києва постраждав Державний торгово-економічний університет. У мережі публікують кадри зсередини, на яких видно розбиті вікна та конструкції.

Також повідомляється, що серед студентів навчального закладу є загиблі. Діти не встигли дістатися з гуртожитку № 5 до укриття. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Пожежа в районі одного з кампусів ГТЕУ Фото: Telegram / Киевский Движ

Київ перебуває під обстрілом балістикм та дронів. Вже відомо про одного загиблого у Дніпровському районі міста. Мер Віталій Кличко повідомив, що на даний момент відомо про п’ятьох постраждалих, усіх їх госпіталізовано.

Серед поранених, яких доставили на виклик медики швидкої допомоги, — парамедик та екстрений медичний технік. За попередніми даними, поранення не є критичними. Медики продовжують працювати.

У Деснянському районі стався приліт поблизу житлового будинку. За попередніми даними, у ньому можуть бути заблоковані люди.

Видео дня

Раніше повідомлялося про влучання в парк Кіото. За даними пабліку "Ей, Київ", момент прямого влучання по ньому потрапив на відео очевидців.

"Невинна молодь потрапила під удар! Монітори повідомляють, що балістична ракета відхилилася на 1500 (!) метрів і влучила в ДТЕУ", — йдеться у підписі.

На дорозі, що з'єднує гуртожитки з корпусами університету, — величезна вирва. Соцмережі пишуть мінімум про чотирьох загиблих студентів.

Удар по гуртожитку ДТЕУ: оновлено

Кличко підтвердив влучання біля гуртожитку одного з університетів у Деснянському районі. У будівлі гуртожитку вибило вікна. Пожежі немає.

Наразі є підтверджена інформація про одну постраждалу. 20-річну дівчину госпіталізували. Мер не підтвердив інформації про загиблих студентів.

Станом на 23:11 відомо про одного загиблого та вісьмох поранених. Медики госпіталізували сімох постраждалих. Троє з них — у тяжкому стані.

Після обстрілу в місті перекрили рух транспорту Броварським проспектом (від станції метро "Лісова" у напрямку вулиці Братиславської). Об'їзд здійснюється вулицею Кіото.

Нагадаємо, у липні в ході атаки РФ на Київ було пошкоджено будинки та гуртожиток КНУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по автотранспортному підприємству у Києві, загинули люди.