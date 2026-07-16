ЗС РФ ударили по автотранспортному підприємству в Києві, є загиблі (відео)

У ніч на 16 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву, пошкодивши цивільні об’єкти, що не мають жодного стосунку до військових цілей.

Серед іншого, обстріли припали на автотранспортне підприємство в Дарницькому районі столиці, повідомив голова райдержадміністрації Олександр Ковтунов, назвавши обстріл "черговою атакою фашистів" та продемонструвавши наслідки атаки.

"Незрозуміло, навіщо запускати стільки ракет на підприємство, де працюють водії і стоять автомобілі. На жаль, є загиблі. Ворог обов’язково понесе відповідальність за такі речі", — каже він у відео.

У підписі до відео він додав, що російські терористи й надалі продовжують бити туди, де немає жодних військових цілей.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок шостої за липень балістичної атаки на Київ загинули двоє людей. П’ятеро людей, серед яких 16-річний підліток, отримали поранення. Трьох постраждалих госпіталізували.

Відео дня

Ворог обрав ціллю Дарницький та Святошинський райони міста. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення та автомобілі.

Загалом ЗС РФ застосували 13 ракет, з них 8 — балістичних, та 151 дрон. Сили ППО знищили три з восьми ракет С-400.

Нагадаємо, що відомо про атаку на Київ у ніч на 16 липня.

Також було атаковано військовий аеродром в Енгельсі(Росія), звідки росіяни обстрілюють Україну.