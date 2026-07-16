ВС РФ ударили по автотранспортному предприятию в Киеве, есть погибшие (видео)

В ночь на 16 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву, повредив гражданские объекты, которые никакого отношения к военным целям не имеют.

Прилеты, среди прочего, пришлись на автотранспортное предприятие в Дарницком районе столицы, сообщил глава райгосадминистрации Александр Ковтунов, назвав обстрел "очередной атакой фашистов" и показав результаты атаки.

"Непонятно, зачем столько ракет запускать на предприятие, где работают водители и стоят автомобили. К сожалению, есть погибшие. Враг обязательно понесет ответственность за такие вещи", — говорит он в видео.

В подписи к ролику он добавил, что российские террористы продолжают бить туда, где нет никаких военных целей.

Как сообщили в ГСЧС, после шестой по счету за июль баллистической атаки по Киеву погибли два человека. Пять человек, в том числе 16-летний подросток, получили ранения. Троих потерпевших госпитализировали.

Відео дня

Враг выбрал целью Дарницкий и Святошинский районы города. Россияне повредили многоэтажку, складские помещения, автомобили.

В общей сложности ВС РФ применили 13 ракет, из них 8 – баллистические, и 151 дрон. Силы ПВО уничтожили три из восьми ракет С-400.

Напомним, что известно об атаке на Киев в ночь на 16 июля.

Также был атакован военный аэродром в Энгельсе(Россия), откуда россияне обстреливают Украину.