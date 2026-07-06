"Ніч видалась важкою": під час атаки РФ по Києву було пошкоджено будівлі та гуртожиток КНУ (фото)

Внаслідок масованої атаки росіян по Києву, що сталася вночі 6 липня, пошкоджень зазнали будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема — навчальний корпус та гуртожиток.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook виконувач обов'язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка, після нічного обстрілу в університеті розпочали оцінку завданих пошкоджень та організували роботи з ліквідації наслідків.

Та все ж, найважливіше, за його словами, що російська атака не забрала людських життів і ніхто з працівників чи студентів університету не постраждав. Водночас удар не минув без наслідків для навчального закладу.

"Ця ніч видалась важкою — знову обстріл торкнувся нашого міста. На жаль, є пошкодження в наших університетських будівлях КНУ. Найголовніше: всі наші люди живі. Зараз оцінюємо ситуацію та плануємо подальші дії", — написав він.

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ЗС РФ пошкодили корпуси КНУ та гуртожиток 6 липня Фото: Facebook

У його публікаціях зазначається, що вибухова хвиля пошкодила корпуси КНУ, розташовані на території ВДНГ. Так, в одному з навчальних корпусів вибито вікна та пошкоджено двері, також руйнувань зазнав університетський гуртожиток. Попередньо відомо, що інші будівлі вишу не постраждали.

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Крім того, керівник університету зазначив, що війна вкотре змушує заклад спрямовувати ресурси не на розвиток, а на відновлення зруйнованої інфраструктури. Замість створення нових лабораторій, модернізації навчальних аудиторій та реалізації освітніх проєктів університету доводиться ремонтувати корпуси й гуртожитки, які пошкоджують російські обстріли.

ЗС РФ пошкодили корпуси КНУ та гуртожиток 6 липня Фото: Facebook ЗС РФ пошкодили корпуси КНУ та гуртожиток 6 липня Фото: Facebook

Одразу після атаки до ліквідації її наслідків долучилися працівники різних структурних підрозділів університету.

"Саме в такі моменти особливо відчувається, що Університет це передусім люди. Щиро дякую кожному, хто сьогодні працював пліч-о-пліч. Ваша небайдужість, готовність допомогти та єдність доводять, що разом ми здатні подолати будь-які випробування", — написав Валерій Копійка.

Ба більше, виконувач обов'язків ректора подякував рятувальникам і всім службам, які працювали на місці. Він уточнив, що завдяки їхній швидкій допомозі університет отримав панелі та захисну плівку для тимчасового закриття вибитих вікон, що дало змогу одразу розпочати першочергові відновлювальні роботи.

Наразі заклад освіти оцінює масштаби пошкоджень і готується до подальшого відновлення будівель.

"Ми разом. Ми сильні. Ми відбудуємо все, що намагається знищити ворог. І обов’язково переможемо", — додав керівник КНУ.

Обстріл Києва 6 липня — що відомо про наслідки атаки РФ

6 липня вночі російські війська завдали масованого удару по Києву, внаслідок якого під удар потрапили житлові квартали у Подільському, Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах столиці. Ворожі ракети й дрони пошкодили кілька багатоповерхівок, спричинили масштабні пожежі та руйнування, а в Подільському районі одна з дев'ятиповерхівок зазнала значних руйнувань.

Крім того, як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, цієї ночі українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети. І, за його словами, головною причиною став дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Також у ДСНС зазначили, що на даний момент відомо про 15 загиблих мешканців столиці внаслідок російського терору. Зазначається, що ще 71 людина дістали поранення.

Також у Повітряних силах заявили, що Росія скоротила проміжки між масованими ударами по Україні й може повторити атаку вже найближчим часом. Припускається, що для підготовки РФ наступного удару потрібно щонайменше три доби.