Наступна масована атака РФ: у Повітряних силах попередили, коли чекати нового удару

Росія скоротила проміжки між масованими ударами по Україні й може повторити атаку вже найближчим часом. У Повітряних силах не виключають, що новий обстріл можливий навіть наступного дня, а військовий експерт вважає, що для його підготовки РФ потрібно щонайменше три доби.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону нагадав, що попередня масована атака відбулася 2 липня, а наступна — вже 6 липня.

За словами Ігната, виготовлення ракет є складним і тривалим процесом, тому в середньому такі удари повторюються приблизно раз на 10 днів, однак цей інтервал може змінюватися.

“Можуть вони збільшити період і завдати ударів навіть на наступний день”, — сказав Ігнат.

Він закликав бути готовими до різних сценаріїв, адже противник здатний повторити удар раніше звичних термінів. Водночас речник наголосив, що ресурси Росії не є необмеженими, тому певна періодичність між масованими атаками все ж зберігається.

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Від чого залежить частота атак

Водночас військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі УНІАН заявив, що для підготовки нової масованої атаки російським військам може знадобитися лише три дні. За його словами, перед завданням ударів РФ проводить розвідку, а частота атак залежить від обраних цілей, запасів ракет і готовності озброєння.

Ступак зазначив, що, на його думку, основною ціллю росіян є військові об'єкти, а не цивільна інфраструктура.

“Все залежить від цілей. Я особисто залишаю удар по цивільних відсотків 10–15 в їхніх планах, а все решта — військові об'єкти. Їх цікавлять виключно військові, щоб зупинити те, що ми робимо в Криму, в Московській області”, — сказав експерт.

Він також додав, що на можливості РФ впливає виробництво ракет, якому Україна також завдає втрат.

Експерт звернув увагу, що під час нинішньої атаки Росія застосувала понад 20 балістичних ракет. За його словами, удар міг мати не лише військову, а й психологічну мету — стати відповіддю на українські атаки по території РФ та тиском на тлі пропозицій щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Говорячи про можливі терміни нового удару, Ступак наголосив, що вони залежать від багатьох чинників. Серед них — результати розвідки, наявність ракет і навіть візити іноземних делегацій до Києва, під час яких Росія може відкласти атаку.

“Це не автобус, який їде по графіку. Це безліч факторів. Загалом, не менше трьох днів їм треба на віддачу всіх наказів по літаках, по запуску ракет. Три дні — це мінімум, щоб підготуватися до чергової масованої атаки”, — підсумував він.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Перші вибухи в Києві пролунали близько 3:00, також під обстріл потрапили Вишневе та інші передмістя столиці.

Унаслідок атаки зафіксували влучання в житлові будинки та пошкодження кількох багатоповерхівок. За даними Повітряних сил, російські війська використали 419 засобів повітряного нападу, а українська ППО не змогла перехопити балістичні ракети, зокрема "Циркон".