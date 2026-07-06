Следующая массированная атака РФ: в Военно-воздушных силах предупредили, когда ожидать нового удара

Россия сократила интервалы между массированными ударами по Украине и может повторить атаку уже в ближайшее время. В Военно-воздушных силах не исключают, что новый обстрел возможен даже на следующий день, а военный эксперт считает, что для его подготовки РФ потребуется как минимум три суток.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона напомнил, что предыдущая массированная атака произошла 2 июля, а следующая — уже 6 июля.

По словам Игната, изготовление ракет — сложный и длительный процесс, поэтому в среднем такие удары наносятся примерно раз в 10 дней, однако этот интервал может меняться.

"Они могут продлить период и нанести удары даже на следующий день", — сказал Игнат.

Он призвал быть готовыми к различным сценариям, ведь противник способен нанести повторный удар раньше обычного. В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что ресурсы России не безграничны, поэтому определённая периодичность между массированными атаками всё же сохраняется.

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От чего зависит частота атак

В то же время военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии УНИАН заявил, что для подготовки новой массированной атаки российским войскам может потребоваться всего три дня. По его словам, перед нанесением ударов РФ проводит разведку, а частота атак зависит от выбранных целей, запасов ракет и готовности вооружения.

Ступак отметил, что, по его мнению, основной целью россиян являются военные объекты, а не гражданская инфраструктура.

"Всё зависит от целей. Я лично оставляю удары по гражданским объектам в пределах 10–15 процентов в их планах, а все остальное — военные объекты. Их интересуют исключительно военные, чтобы остановить то, что мы делаем в Крыму, в Московской области", — сказал эксперт.

Он также добавил, что на возможности РФ влияет производство ракет, которому Украина также наносит ущерб.

Эксперт отметил, что во время нынешней атаки Россия применила более 20 баллистических ракет. По его словам, удар мог преследовать не только военную, но и психологическую цель — стать ответом на украинские атаки по территории РФ и средством давления на фоне предложений о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Говоря о возможных сроках нового удара, Ступак подчеркнул, что они зависят от многих факторов. Среди них — результаты разведки, наличие ракет и даже визиты иностранных делегаций в Киев, во время которых Россия может отложить атаку.

"Это не автобус, который едет по расписанию. Это множество факторов. В общем, им требуется не менее трёх дней на отдачу всех приказов по самолётам, по запуску ракет. Три дня — это минимум, чтобы подготовиться к очередной массированной атаке", — подытожил он.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Первые взрывы в Киеве прогремели около 3:00, также под обстрел попали Вишневое и другие пригороды столицы.

В результате атаки были зафиксированы попадания в жилые дома и повреждения нескольких многоэтажных зданий. По данным Воздушных сил, российские войска задействовали 419 средств воздушного нападения, а украинская ПВО не смогла перехватить баллистические ракеты, в частности "Циркон".