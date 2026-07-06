"Ночь оказалась тяжелой": в ходе атаки РФ на Киев были повреждены здания и общежитие КНУ (фото)
В результате массированной атаки российских войск на Киев, произошедшей ночью 6 июля, были повреждены здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в частности — учебный корпус и общежитие.
Как сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка, после ночного обстрела в университете приступили к оценке нанесенного ущерба и организовали работы по ликвидации последствий.
И все же, по его словам, самое главное, что российская атака не унесла человеческих жизней и никто из сотрудников или студентов университета не пострадал. В то же время удар не обошёлся без последствий для учебного заведения.
"Эта ночь оказалась тяжелой — наш город вновь подвергся обстрелу. К сожалению, здания Киевского национального университета получили повреждения. Самое главное: все наши люди живы. Сейчас оцениваем ситуацию и планируем дальнейшие действия", — написал он.
В его публикациях отмечается, что взрывная волна повредила корпуса КНУ, расположенные на территории ВДНХ. Так, в одном из учебных корпусов выбиты окна и повреждены двери, также пострадало университетское общежитие. Предварительно известно, что остальные здания вуза не пострадали.
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Кроме того, ректор университета отметил, что война в очередной раз вынуждает вуз направлять ресурсы не на развитие, а на восстановление разрушенной инфраструктуры. Вместо создания новых лабораторий, модернизации учебных аудиторий и реализации образовательных проектов университету приходится ремонтировать корпуса и общежития, поврежденные в результате российских обстрелов.
Сразу после атаки к ликвидации её последствий присоединились сотрудники различных структурных подразделений университета.
"Именно в такие моменты особенно ощущается, что университет — это прежде всего люди. Искренне благодарю каждого, кто сегодня работал бок о бок. Ваша неравнодушие, готовность помочь и единство доказывают, что вместе мы способны преодолеть любые испытания", — написал Валерий Копийка.
Более того, исполняющий обязанности ректора поблагодарил спасателей и все службы, работавшие на месте. Он уточнил, что благодаря их оперативной помощи университет получил панели и защитную пленку для временного закрытия выбитых окон, что позволило сразу приступить к первоочередным восстановительным работам.
В настоящее время учебное заведение оценивает масштабы повреждений и готовится к дальнейшему восстановлению зданий.
"Мы вместе. Мы сильны. Мы восстановим всё, что пытается уничтожить враг. И обязательно победим", — добавил руководитель КНУ.
Обстрел Киева 6 июля — что известно о последствиях атаки РФ
6 июля ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего под удар попали жилые кварталы в Подольском, Дарницком, Голосеевском и Оболонском районах столицы. Вражеские ракеты и дроны повредили несколько многоэтажных домов, вызвали масштабные пожары и разрушения, а в Подольском районе один из девятиэтажных домов подвергся значительным разрушениям.
Кроме того, как сообщил представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат, этой ночью украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты. И, по его словам, главной причиной стал дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Кроме того, в ГСЧС сообщили, что на данный момент известно о 15 погибших жителях столицы в результате российского террора. Отмечается, что ещё 71 человек получил ранения.
Кроме того, в Военно-воздушных силах заявили, что Россия сократила интервалы между массированными ударами по Украине и может повторить атаку уже в ближайшее время. Предполагается, что для подготовки следующего удара РФ потребуется не менее трёх суток.