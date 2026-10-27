Погибла женщина, ранены медики: 15 человек пострадали в результате ракетного обстрела Киева (видео)

Спасатели и Национальная полиция сообщили, что в ночь на 27 октября россияне атаковали шесть районов Киева. Повреждены нежилые здания, корпус университета, общежития, жилые дома и три автомобиля.

Правоохранители сообщили, что в результате обстрела погибла 46-летняя женщина, а также сообщили о 14 раненых. В сообщении ГСЧС указано, что число пострадавших составляет 15 человек. Правоохранители фиксируют повреждения в шести районах города.

В Деснянском районе 13 человек в возрасте от 19 до 59 лет получили ранения. Среди пострадавших — двое сотрудников бригады скорой медицинской помощи.

Также ранения получил 22-летний молодой человек в Оболонском районе.

"На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксируют последствия обстрела и собирают доказательства очередного военного преступления России", — отметили правоохранители.

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В Оболонском районе произошли два пожара в нежилых зданиях. Спасатели их потушили. Известно о двух пострадавших.

Поврежденная станция метро Фото: Нацполиция

Также повреждён Южный мост, в него попали три баллистические ракеты. Сейчас там находится мэр Киева Виталий Кличко. Движение метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" временно приостановлено.

Россияне нанесли удар по Южному мосту Фото: Виталий Кличко

Напомним, что Фокус писал об обстреле Киева: были повреждены Государственный торгово-экономический университет, супермаркет "Ашан" и наземная станция метро "Лесная".

Кроме того, мы рассказывали, что Россия не хочет заканчивать войну в Украине, ведь в Кремле на самом деле не знают, как это сделать.