Россия не хочет заканчивать войну: о странной тактике ракетных ударов по Украине

Не писал об очередной баллистической атаке. В принципе, это была обычная МБА (малая баллистическая атака — Ф). Те же цели, те же средства, что и при предыдущих атаках. Примерно 20 баллистических ракет. Но здесь нужно смотреть на общую картину, а не говорить об одной атаке. Нет смысла анализировать ее отдельно. Единственное отличие — кассетная боеголовка по историческому центру Киева.

Но это скорее "прощупывание", чем устойчивое изменение тактики ударов. И с июля это продолжается непрерывно.

Почему с июля? Потому что это был рекордный месяц по применению баллистических ракет — в общей сложности около 200 ракет. Август и сентябрь — циклически, даже с одинаковыми датами. С немного другими ракетами, но все равно — все атаки не направлены на полное уничтожение энергетики.

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Петухи давно знают, что интерсепторов нет. Мы почти не сбиваем баллистические ракеты с помощью "Цирконов". В каждой атаке что-то одно меняется/добавляется. "Цирконы" из разных областей, когда туман — 600 обычных "шахедов", иногда "Ониксы", даже по одной Х-22/32 запускали.

И здесь главное — у них есть ресурсы, чтобы нанести залп из 60–70 баллистических ракет. Все по ТЭЦ, ТЭС и подстанциям электросети. Отключить в Киеве свет и тепло. На одну, две ночи подряд.

Но они этого не делают. И это точно не гуманизм, который пропагандируют за океаном. Здесь, похоже, чертова агония и желание причинять вред, мучить и издеваться над жертвой. Чтобы она истекала кровью, чтобы она умоляла, но оставалась в сознании.

Они не хотят заканчивать эту войну. Она им нужна!

Операция "Вивальди" показала, что в умелых руках механизированный штурм возможен: можно пройти много километров, сместить фронт, взять в плен сотни человек.

Новые ракеты у петухов свидетельствуют о развитии и конкуренции в их ОПК. Помимо "Филина" — новая пятая "Герань", теперь 5К-5. Они в очередной раз переходят к более дешевым вариантам запугивания и издевательств над Украиной. Не для победы — а для наших страданий.

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Они до сих пор лгут в своих докладах, в это верят все — от рядовых до ГШ: Доброполье и Святогорск "захвачены". Делают сфальсифицированные видео, на которых их петух в доме размахивает очень плохо сгенерированным триколором.

Даже их аналог "Старлинка" создается не непосредственно для армии, а для связи и управления. Запустили три десятка спутников именно для своих лживых целей, чтобы личный состав "курятника" верил в великую страну. Что в следующем году всем станет легче. Но мы-то знаем, что "Рассвет" не станет заменой в 27 году. Они еще даже не дошли до исправления детских ошибок "Старлинка", а уже работают над формированием положительного мнения своего охлоса.

Сейчас я вижу — ракеты экономят до наступления холодов. Хотя думал, что атаки усилятся еще до начала отопительного сезона.

С завода выпущено более ста баллистических ракет — в течение всего 26-го года петухи работают в среднем с темпом 100 ракет в месяц. Лишь несколько пойдут в резерв — остальные будут запущены по Украине.

Но опять же — это затягивание времени именно с их стороны. Ведь StarLink не влияет на забастовки, их НПЗ по-прежнему горят. Реактивные "шахеды" можно запускать стаями, а не по одному в час. Чтобы блокировать сервисы, работу и учреждения.

Это террористы, а не свиньи. Ведь с начала года я анализировал каждую их атаку. Они были разными: с разными средствами, задачами и штабами планирования. А сейчас — отвратительно смотреть на эти однообразные атаки, когда и так известно, что у нас нет чем их сбивать.

Вместо того, чтобы собрать одну дивизию на узком участке фронта, потерять несколько тысяч солдат за несколько дней, но продвинуться гораздо дальше нынешних микротемпов — они единичными отрядами, путем инфильтрации, пытаются что-то сделать.

И, наконец, почему именно так они поступают.

Потому что не хотят силовым путем, за счет исчерпания всех имеющихся резервов, отнимать наши области. В Кремле сами не знают, чего хотят и как закончить эту войну. Но как дальше жить, если не будет войны? Не будет уничтожения украинцев? На ком вымещать недовольство охлоса?

Украина должна умолять и, страдая, преклонить колено, сама отдать эти части областей. Весь мир должен увидеть, что мы сдались, а петухи победили.

Они и так постоянно побеждают ради внутреннего успокоения, посмотрите еще раз видео с флагом. Рано или поздно они "захватят" все восточные области, потому что так скажут по телевизору. И мы будем продолжать сражаться, и это будут показывать, как мы нарушаем их личные обязанности.

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