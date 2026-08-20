Секреты ночных атак: как организован ракетный террор РФ в августе

Ночная атака. Краткий анализ, так как есть несколько интересных деталей.

Это было что-то вроде Большой комбинированной атаки (БКА), но с небольшим баллистическим потенциалом. Хотя Воздушные Силы перестали указывать количество баллистических ракет, но за ними можно было следить онлайн. И положительный момент, связанный с изменением такого доклада ВС, я опишу чуть ниже. Сначала основные детали.

"Цирконов" было мало — все видели лишь два падения. Они существенно отличаются от остальных по баллистике. Там четко видна сформировавшаяся яркая область плазмы, которая возникает при падении с такими скоростями (примерно 5 Махов).

Відео дня

В общей сложности — как минимум 14 ракет. В 12 часов. Это очень мало для БКА, ведь в последних атаках было задействовано более 20 баллистических ракет всех типов. Даже в "Больших баллистических атаках" (когда использовались только баллистические ракеты, без крылатых) их было более 20. В разные волны, с разных направлений. Сегодня же — направлений было немного, как и баллистических ракет.

Если посмотреть на две подряд ББА в начале месяца (1 и 4 августа), то до сегодняшнего дня период атак явно увеличился. А когда произошла атака на наши склады — я назвал ее эмоциональной, потому что она последовала слишком быстро за предыдущей атакой и не была запланированной. Было много хейта, но такой длительный период все-таки подтверждает мои слова. Средства на эту атаку были взяты из других МБА, поэтому и увеличился период между атаками. Возможно, и сегодня из-за нее также осталось меньше ракет, выделенных на месяц.

Что касается удлиненного периода, то я объяснил. Теперь о этой атаке. Я всегда анализирую ситуацию, ставя себя на место петухов. Как бы я поступил. И я — атаку в эту ночь не проводил бы. А еще задолго до вчерашнего дня — планировал БКА на 22–23 августа. За день-два до Дня Независимости — чтобы в мир не попала картинка моего вероломства и терроризма, что я накрыл Киев огнём именно в День Независимости. А за день до этого — таких заголовков бы не было. Обычная атака, без привязки к датам. (И так они и поступают! Посмотрите на обстрелы прошлого года — в День Независимости, День Конституции и другие государственные праздники). Совершить атаку перед такими праздниками, чтобы еще несколько дней длился траур и действовал запрет на публичные мероприятия. Вот так нормальный петух и должен совершать атаки.

Поэтому до Дня Независимости, через несколько дней, должно состояться еще одна ББА. Возможно, поэтому сегодня и сэкономили на баллистике и "Цирконах".

Важно

У РФ почти 2000 ракет для ударов по Украине: СМИ назвали темпы производства

Единственное, что добавили к атаке в последнюю очередь, — это "Калибры" с Черного моря. Почему добавили? Потому что на прошлой неделе мы поразили 4 корабля в Новороссийске, и на спутниковых снимках отчетливо видно попадание в два "Адмирала" — именно в пусковые шахты "Калибров". И даже где-то в ленте новостей появилась информация, что корабли выведены из строя и будут на ремонте до конца года. Хотя для замены универсальных пусковых установок 14 не требуется столько времени. Хотя, возможно, там еще и палуба деформировалась. Тогда да, потребуется гораздо больше времени. Но — именно сегодня ночью был залп "Калибров", и, скорее всего, залп вообще произошел с другого, целого корабля, а не с пораженных "Адмиралов" (что-то из проекта "Буян-М"), просто командующий ЧФ должен был показать (и нам, и своему руководству), что возможности запуска "Калибров" еще есть. А это единственное на данный момент оправдание того, почему тот, в основном подводный флот еще не расформировали. Такова жизнь — служить на флоте, который не выходит из бухты и имеет две задачи: не исчезнуть до конца войны и иногда подкрепить БКА "Калибрами".

И в заключение — что же все-таки положительного в том, что ВС закрыли информацию о баллистических ракетах. То, что нет смысла сообщать о том, что сбито 0 ракет — понятно. Деморализация, радость врага. А если мы сбили 3–4 ракеты из залпа — для населения это тоже небольшая цифра, но для врага? Зачем ему знать, какой алгоритм сработал, а какой — нет? Или сейчас мы найдём "ключик" к сбиванию, будем сбивать, а петухи пусть и дальше ничего не меняют, потому что не знают, что долетело. Или меняют, но это еще ухудшит их ситуацию. Туман войны здесь гораздо лучше, чем доклад об очередном нуле сбитых баллистических ракет.

Забыл добавить, что это уже очередная атака "нервно-тревожного" типа. Петухи приурочивают атаку строго к "круглому" времени. В 0.00 — залп баллистических ракет, под первый час — запуск "Калибров", в 2.02 — СООБЩЕНИЕ о запуске крылатых ракет, в 3:06 — снова сообщение о пуске новой волны КР, в 4:06 группа КР вошла в направлении Днепра, а в 5:03 — следующие группы направились в центр Украины. Все вокруг этих часов, чтобы держать население в тревоге всю ночь. Каждый час. Просто раньше — в 1.00, 2.00 — еще был залп баллистических ракет. На этот раз экономили, поэтому поддерживали напряженность только сообщениями, чтобы держать в тонусе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно