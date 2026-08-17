Прощай, "Рассвет": как украинский удар по заводу "Прогресс" в Самаре бьет по российскому Starlink

Ночной удар крылатых ракет "Фламинго" по ракетно-космическому центру "Прогресс" в самарской Безымянке — это событие стратегического масштаба. Речь идет не об обычном заводе или ремонтной базе, а о сердце всей космической и спутниковой инфраструктуры противника. И не только "Рассветом" ограничится такая точная операция.

Самарский "Прогресс" — это абсолютный монополист по производству ракет-носителей семейства "Союз-2", с помощью которых Россия выводит на орбиту практически всю свою военную и гражданскую полезную нагрузку.

История предприятия берет свое начало еще со времен советского объединения ЦСКБ и завода "Прогресс", а в конце 2015 года оно окончательно вошло в состав госкорпорации "Роскосмос". На протяжении десятилетий там накапливались уникальные технологии сварки алюминиево-литиевых баков, сборки сверхточного оборудования и калибровки оптических систем. Заменить или дублировать эти мощности в России просто негде.

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Потери россиян в связи с остановкой программы "Прогресс" далеко не ограничиваются отменой запусков ракет. Помимо производства самих ракет-носителей "Союз-2", предприятие является главным разработчиком и производителем ключевых военных разведывательных спутников. Именно здесь собирают аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С1" и "Пион-НКС" из системы "Лиана", которые выдают целеуказания для российских крылатых ракет "Калибр" и "Циркон" по морским и наземным целям. Здесь разрабатывают спутники оптической разведки "Барс-М" и "Раздан", а также аппараты радиолокационного наблюдения "Нейтрон". Паралич "Прогресса" автоматически лишает российскую группировку космической разведки возможности действовать и останавливает ротацию спутников ДЗЗ серии "Ресурс-П".

Особый удар был нанесен по пилотируемой программе, ведь корабли "Союз МС" и грузовые корабли "Прогресс МС" к МКС запускаются исключительно с помощью самарских ракет.

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Отдельный критический трек — это проект "Рассвет" от компании "Бюро 1440". Враг пытался ускоренными темпами развернуть собственный аналог Starlink для обеспечения фронта спутниковой связью и управления дронами в режиме реального времени. Поскольку один "Союз-2.1б" выводит на орбиту партию из 16 серийных аппаратов "Рассвет-3", остановка конвейера в Самаре полностью срывает планы россиян сформировать группировку из нескольких сотен спутников.

Данные, полученные от специалистов по OSINT, ясно объясняют, почему именно эти попадания оказались критическими. Ракеты поразили смежный комплекс, состоящий из двух ключевых корпусов — 106А и 106Б. Корпус 106А отвечал за сборку бортовой электроники, кабельных сетей, приборных отсеков и испытания спутников в чистовых зонах. Это буквально "мозг" ракет и космических аппаратов. Корпус 106Б — это главный цех окончательной сборки. Пожар, детонация и последующее тушение водой уничтожили уникальные контрольно-измерительные стенды и дефицитную импортную элементную базу.

Полноценного завода, способного заменить "Прогресс", в России просто не существует. Омское предприятие "Полет" и московский центр Хруничева заняты производством ракет "Ангара" и не располагают ни технологическими линиями, ни оборудованием для "Союза-2". Красноярский "Красмаш" ориентирован на производство баллистических ракет "Сармат". Перенос производства "Союза" на другую площадку в условиях жестких санкций и отсутствия доступа к западным станкам займет не менее 3–5 лет.

В результате одного точного удара противник лишился не просто завода, а единственного конвейера по выводу на орбиту своих военных космических аппаратов, разведывательных аппаратов и средств тактической связи. Это действительно наш стратегический ход и удар.

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