Роботы на Крещатике: как парад на День независимости продемонстрировал превосходство ВСУ над ВС РФ

Это очень крутая идея провести именно такой парад — роботизированный и управляемый!

Во-первых, все — нашего, украинского производства! Тяжелые бомберы, FPV, дроны-разведчики и перехватчики. Надводные и наземные комплексы. Все — наше!

Во-вторых, показали многие технологии и детали, которые хочу отдельно подсветить.

НРК — шли идеальным строем. Если для FPV давно существуют такие технологии (массового управления), а украинская технология от Swormer уникальна, то как шли строем НРК? Сомневаюсь, что такая технология есть для них, потому что на видео были все ключевые НРК, и они все разные. Объединить в одно общее управление роем буду очень удивлен, если кто-то это сделал на программном уровне. "Рыси", "Тарганы", "Термиты" и "Атаманы" — все шли под управлением каждого оператором. Различные колеса, редукторы и даже гусянка — это не парадную "коробку" в 200 человек натренировать. Это был высший сиюминутный пилотаж!

Відео дня

Морские БЭКи — "СиБейби", "Магура" и "Сарган". Во всех исполнениях — камикадзе, разведчики, ПВО и дистанционный запуск FPV. Никакого подобного арсенала в мире не существует!

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FPV-роем, ровной сеткой уже никого не удивишь, а как вам кадры по запуску дронов-перехватчиков из вертолета Ми-8? Шесть запусков из пикапа? А дрон ПД-2, являвшийся разведчиком, но также запускавший перехватчики? Вот здесь все и показали, почему так высока результативность сбития "шахедов". Такой вариативности тоже никто в мире не имеет!

У нас еще есть много технологий и средств, которые мы можем показать миру. Мы не показали ракеты и еще многое. Но роботизированное из всех трех стихий показали. И это не просто какая-нибудь презентация — это все боевые образцы, прошедшие полный цикл разработки и давно показавшие свою эффективность в бою!

Чего стоят только одни НРК. Не видел цифры использования перехватчиков или БЭК. А официальная статистика использования НРК показывает безумный рост выполнения миссий. С 7500 за январь мы имеем 20 000 за июль! Двадцать тысяч миссий, сделанных НРК, чтобы сохранить людей за июль! А суммарно, НРК сделали с начала года уже больше СТА ТЫСЯЧ миссий!

Очень хороший парад. И хотя там не показаны все люди, но за всеми миссиями стоят также многие люди. Поэтому парад был с людьми, и многие военные смотрели его живыми, потому что все эти средства спасают и сохраняют жизнь. Самое главное, что есть на войне — люди и сохранение их жизни. Никакая авторитарная армия до такого не дойдет. И этот парад еще раз доказывает эту фразу — мы максимально отличаемся от болот.

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