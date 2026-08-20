Украина опять разгромила НАТО: почему Запад медленно адаптируется к современной войне

В конце прошлой недели мир потрясла новость из Wall Street Journal о том, что украинские военные одержали победу над американскими на учениях Combined Resolve в Германии. И здесь следует разобраться подробнее, особенно в свете исторических событий.

Это уже не первый случай, когда наши, украинские пилоты БПЛА "разгромили" войска НАТО на учениях. Страны-партнеры постоянно пытаются проводить такие учения, потому что мир и война вообще не стоят на месте. А европейские и американские войска до сих пор почему-то буксуют. Об этом говорит их военное и политическое руководство. Постоянно об этом говорят не только западные журналисты.

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Впервые, более года назад, на учениях Hedgehog 2025 (в которых приняли участие более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО) было продемонстрировано впечатляющее преимущество дронов на поле боя.

Сразу две детали: никто официально не говорил об этих провальных для них учениях. Об этом сообщили тогда и сейчас через Wall Street Journal. Вторая деталь: "Еж 2025" проводился в Эстонии, а нынешние учения — в Германии. В них снова участвовали многие страны Блока. На этот раз пострадала американская танковая бригада. В тот раз в Эстонии — батальонно-тактическая группа французских войск и бронетанковая бригада из Великобритании.

В Германии экипажи 412-й бригады "Нимезис" помогали союзникам в обучении. Танки американской бригады из Техаса постоянно "восстанавливали и возвращали в строй" после поражения украинскими пилотами. Однако об этом действительно говорится в материале WSJ.

В Эстонии — один экипаж бомбардировщика с "Немезиса" и два экипажа ударных FPV, сформированные из инструкторов Академии Rarog. Четверо военных и восемь инструкторов-ветеранов. 12 человек за полдня условно уничтожили 2 батальона НАТО. И в прошлом году это действительно было историческое событие.

Кстати, Академия Рарог — это не учебный центр 427-й бригады СБС Рарог, как вы могли подумать. Это отдельная академия именно компании Рарог, которая известна своими бронежилетами, но с 2022 года производит и дроны.

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Украинские военные "разгромили" бронетанковую дивизию США во время учений НАТО в Германии

Военное руководство НАТО не очень любит докладывать о таких результатах учений политическому руководству. Однако к делу подключились журналисты из международных СМИ. Французы всерьез включились еще осенью 25-го года. Тогда на встрече в Париже об итогах учений в Эстонии Макрону рассказал основатель "Рарог" Юрий Федоров. Но выводы сделали и британцы. Именно после тех учений было принято решение вывести из Эстонии танки Challenger 2.

В ВСУ уже давно существует батальон OPFOR, они сейчас тоже участвуют в боевых действиях, но их основная задача при создании — всегда выступать в роли противника на учениях. Целый батальон, который должен полностью воспроизводить действия и возможности россиян в БТН — батальонных или бригадных тактических учениях.

Что мы видим сейчас? Украинские военные на учениях НАТО играют роль тех самых Opposing Force — условного противника. И нам уже не нужно играть роль батальона "петухов" в обороне, на который наступает американская танковая дивизия. Мы отправляем десяток инструкторов-пилотов и нескольких офицеров — и переворачиваем учения с ног на голову.

Стандарты НАТО остаются неизменными. Их очень много, но они не адаптивны. За год, прошедший после прошлых провальных учений, танковая дивизия усилилась средствами РЭБ, но так и не научила танки бесшумно и без поднятия пыли перемещаться по полю боя. Наши пилоты заранее замечали перемещения и сразу летели поражать цели. Ведь таковы реалии боя — видишь перемещение и сразу отправляешь дроны для уничтожения. Видишь — стреляй, как говорил первый командующий СБС Сухаревский.

И новейшие американские средства РЭБ бессильны против дронов на оптоволокне, а о тяжелых бомберах по-настоящему знают только британцы. Их дрон "Малой" с австрийскими корнями помогает даже нам. Остальные войска НАТО — практически бессильны против дронов.

Я не хочу сказать, что войска НАТО не готовы. У них гораздо больше средств, чтобы "влиять" на пилотов противника. Разведка, определение точек взлета, авиация или артиллерия — все это они могут сделать. Просто главное в этих учениях — нужно оценить скорость адаптации.

Но все учатся. Мы учимся, "петухи" учатся, значит, и американцы научатся. Главное здесь — скорость.

И таких учений должно быть больше. Будем ли мы в НАТО или в другом союзе — мы уже демонстрируем свою силу. Адаптивность, технологии, дроны и скорость наращивания сил. А еще — мы идеально играем роль OpFor, потому что никто лучше нас не знает болотных войск. А они сейчас выступают главным врагом Европы — доказательством могут служить слова Каллас о следующем пакете санкций, который станет самым тяжелым для России.

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