Атака отчаяния: как удар 5 августа продемонстрировал слабость военного планирования РФ

Ночная атака. Анализ. Баллистическая, уникальная.

То, что мы не смогли сбить ни одной баллистической ракеты, — все видели. О взаимодействии и противодействии напишу отдельно. И о том, почему проблема заключается не только в отсутствии ракет "Пак-3". А сейчас постараюсь кратко описать, почему эта атака была уникальной.

Главная особенность — она совершенно не запланирована. Запланированная атака, состоящая из 4–6 ракет, должна была состояться сегодня. Крупная атака, включавшая 18–22 ракеты, была только 1-го числа — в начале нового месяца. Сегодня же — это был чистый ответ на наши удары по складам "Вайлдбериз".

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Это была эмоциональная, наспех организованная атака. Выполнение приказа. Скорее всего — до х…ла дошли новости о ВБ, поэтому максимально быстро выполняли — "ответку". И это плохо для них. Не плановая работа, не стратегический уровень, а просто выполнение "хотелки об ответке", с топающими ножками 39-го размера под огромным столом. Покажи им кузькину мать, Герасимов! Где-то такая была реакция в Кремле на совокупные миллиарды убытков. Ответ на сотни видео от селлеров и ЧПшников. Народ сильно качается. Нужен был ответ. И он будет продолжаться.

Почему эмоциональность — это плохо? Потому что подрывается планирование, стратегический подход. И главное — заставили огромное могущественное государство дать ответ. А мы — не отвечаем, а ведем плановую работу. Мы здесь стратегически выше.

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Враг нанес удар по логистическим складам "Новуса", "Розетки", "Сильпо" и "Эпицентра". "Новая почта" уже давно подвергается ударам по своим сортировочным центрам. "Метро", "Фоззи" и остальные крупные ритейлеры — у вас есть время распределить крупные склады по меньшим. Атаки врага будут продолжаться.

Еще одна уникальная особенность заключается в том, что впервые была применена баллистическая ракета с кассетной боевой частью. Такая БЧ, как, например, и первый вариант ракеты "Таурус", создана в основном для уничтожения аэродромных ВВС. Такие взлетно-посадочные полосы всегда сделаны из бетона и имеют длину в несколько километров. И для них нужно действовать по площади, а не точечно.

Ночью в своем Telegram-канале — чтобы здесь не спамить — я писал, что это очень быстрая атака. Что их кто-то подгонял или что из Северной Кореи доставили запас баллистических ракет. Оказалось — оба варианта. Подгонял главный штаб (потому что я не знал о попадании именно в склады), да и ракеты пришли. А использование кассетной боеголовки по складам — для максимального поражения площади.

Инициатива снова за нами. Они — отвечают, мы — лупим плановые и стратегические цели. Снова, в третий раз за неделю, горит один из трёх НПЗ в Уфе и очередной склад "Вайлдбериз". На этот раз это Алексин, Тульская область.

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