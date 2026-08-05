Киев и область охватили пожары после атаки РФ: горят жилые дома и склады, много раненых (видео)

В ночь на 5 августа россияне нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области с использованием баллистических ракет. В результате обстрела в столице зафиксированы последствия как минимум в четырёх районах; поступают сообщения о повреждённых жилых домах и складах, а также о раненых.

Последствия российской атаки зафиксированы в Деснянском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Фокус собрал информацию о том, что известно о ночном обстреле РФ.

Первые последствия атаки на Киев

Целями российского обстрела в столице стали объекты гражданской инфраструктуры — жилые дома и складские помещения. В КМВА отметили, что в целом последствия атаки зафиксированы как минимум в семи точках города. Вот что известно:

Оболонский район: вспыхнул пожар в складских зданиях по двум адресам. Еще в одном месте зафиксировано возгорание в жилом доме. По предварительным данным, произошло попадание в офисное здание, отметил мэр Виталий Кличко. Также поступали сообщения о пожаре в 20-этажном жилом доме, однако они не подтвердились;

вспыхнул пожар в складских зданиях по двум адресам. Еще в одном месте зафиксировано возгорание в жилом доме. По предварительным данным, произошло попадание в офисное здание, отметил мэр Виталий Кличко. Также поступали сообщения о пожаре в 20-этажном жилом доме, однако они не подтвердились; Святошинский район: горят складские сооружения, как сообщили в Киевской городской военной администрации. Вызов медиков в район, информация о раненых уточняется;

горят складские сооружения, как сообщили в Киевской городской военной администрации. Вызов медиков в район, информация о раненых уточняется; Голосеевский район: вспыхнул пожар в одноэтажном складском здании. Под завалами частного жилого дома оказались люди, произошла утечка аммиака;

пожар в одноэтажном складском здании. Под завалами частного жилого дома оказались люди, произошла утечка аммиака; Деснянский район: горит складское здание. Осколки ракеты упали возле жилого дома.

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Мэр также сообщает, что в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе, разразился крупный пожар. Горят нежилые помещения.

Кадры пожара в Киеве после атаки РФ этой ночью

По состоянию на 02:40, по данным КМВА, известно как минимум о 12 раненых в результате атаки на Киев, а также об одной погибшей женщине.

Что известно о последствиях атаки на Киевскую область

Кроме того, в ночь на 5 августа враг нанес удар по Киевской области с использованием баллистических ракет и беспилотников. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что последствия фиксируются как минимум в трех районах: Бучанском, Броварском и Фастовском.

В Броварском районе повреждены складские здания и производственные помещения. В Бучанском и Фастовском районах также повреждены складские здания, сообщил Ткаченко. Кроме того, поступают сообщения о пострадавших мирных жителях в результате атаки.

В местных Telegram-каналах сообщают, что под обстрелом российских войск в Киевской области оказались, в частности, здания компаний "Розетка" и "Эпицентр", однако точных данных об этом пока нет.

Напомним, в ночь на 5 августа в Киеве прогремели мощные взрывы: россияне запустили по столице баллистические ракеты и "Цирконы".

Кроме того, накануне россияне уничтожили с помощью дронов склад компании "Биосфера" в Днепре.