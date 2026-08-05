Київ та область охопили пожежі після атаки РФ: палають житлові будинки і склади, багато поранених (відео)

У ніч на 5 серпня росіяни масовано атакували Київ та Київську область балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у столиці фіксуються наслідки щонайменше у чотирьох районах, надходить інформація про пошкоджені житлові будинки та склади, а також поранених.

Наслідки російської атаки зафіксовано у Деснянському, Оболонському, Голосіївському, Святошинському районах Києва. Фокус зібрав, що відомо про нічний обстріл РФ.

Перші наслідки атаки на Київ

Цілями російського обстрілу у столиці стали об'єкти цивільної інфраструктури — житлові будинки та складські приміщення. У КМВА зазначили, що загалом наслідки атаки фіксуються щонайменше на семи локаціях в місті. Ось що відомо:

Оболонський район: здійнялася пожежа у складських будівлях за двома адресами. На ще одній локації зафіксовано займання в житловому будинку. Попередньо, є влучання в офісну будівлю, зазначив мер Віталій Кличко. Також надходили дані про пожежу у 20-поверховому житловому будинку, однак вони не підтвердилися;

здійнялася пожежа у складських будівлях за двома адресами. На ще одній локації зафіксовано займання в житловому будинку. Попередньо, є влучання в офісну будівлю, зазначив мер Віталій Кличко. Також надходили дані про пожежу у 20-поверховому житловому будинку, однак вони не підтвердилися; Святошинський район: палають складські споруди, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Виклик медиків у районі, інформація про поранених уточнюється;

палають складські споруди, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Виклик медиків у районі, інформація про поранених уточнюється; Голосіївський район: здійнялася пожежа в одноповерховій складській будівлі. Під завалами приватного житлового будинку опинилися люди, стався витік аміаку;

здійнялася пожежа в одноповерховій складській будівлі. Під завалами приватного житлового будинку опинилися люди, стався витік аміаку; Деснянський район: палає складська будівля. Уламки ракети впали біля житлового будинку.

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Мер також пише, що велика пожежа спалахнула в передмісті столиці, в Києво-Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення.

Кадри пожежі у Києві після атаки РФ цієї ночі

Станом на 02:40 годину, за даними КМВА, відомо щонайменше про 12 поранених внаслідок атаки на Київ, а також одну загиблу жінку.

Що відомо про наслідки атаки на Київщину

Також у ніч на 5 серпня ворог атакував Київщину балістичними ракетами та безпілотниками. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що наслідки фіксуються щонайменше у трьох районах: Бучанському, Броварському та Фастівському.

У Броварському районі пошкоджено складські будівлі та виробничі приміщення. У Бучанському та Фастівському районах також пошкоджено складські будівлі, розповів Ткаченко. Також є інформація про постраждалих цивільних внаслідок атаки.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що під ударом росіян на Київщині опинилися зокрема будівлі компаній "Розетка" та "Епіцентр", проте точних даних про це наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня у Києві пролунали потужні вибухи: росіяни запустили по столиці балістичні ракети та "Циркони".

Також напередодні росіяни знищили дронами склад компанії "Біосфера" у Дніпрі.