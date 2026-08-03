Wilberries потерял миллион квадратных метров: об итогах ударов ВСУ по маркетплейсу РФ

Очередной склад "Уайлдберрис" горит. Теперь — Новосемейкино. Не писал об остальных слогах, потому что и так объяснил, почему так важно бить по этому монстру. А о Новосемейкино нужно написать, потому что есть несколько хороших деталей.

Это — 10-й хорошо горящий склад, и он закрыл также хорошую цифру. Уничтоженные площади "Уайлдберрис" перевалили за 1 миллион квадратных метров. Если взять их суммарную площадь примерно в 5 миллионов — мы уничтожили уже пятую часть, примерно. 20% слогов. И это точно не конец.

А еще, в Новосемейкино — новейший такой большой склад под 150 000 метров. Ввели его в эксплуатацию недавно, в 2025 году. И когда возводили, во время войны, персонал склада рядом построил рукотворный памятник, который виден из космоса. Российский флаг 80 на 40 метров, между буквами Z и V, типа их лозунг ZOV. Вот так они поддерживают СВО. Совершенно законная цель, к которой ведет ориентир, который видно из космоса)

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