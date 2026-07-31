Нефть, зерно и Wildberries: 3 компонента украинских ударов по кошельку Кремля

Нынешний этап войны можно охарактеризовать словами Дональда Трампа, сказанными за кулисами встречи с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО: "Максимальная интенсификация ударов по Российской Федерации с целью заставить россиян сесть за стол переговоров".

Именно после этого начинается активная фаза операции Сил обороны Украины при поддержке наших стратегических партнеров, направленной против российской логистики.

Под ударами украинских БПЛА оказались основные перевалочные базы страны-оккупанта, предназначенные для экспорта сельхозпродукции, каменного угля, минеральных удобрений и продукции тяжелой металлургии. Но главное — это продукция сельхозпроизводителей и минеральные удобрения. Кремль фактически поставили перед фактом, что его вытесняют с мировых рынков сбыта. Прежде всего — продовольствия и минеральных удобрений.

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Показателен тот факт, что Российские железные дороги (РЖД) объявили чрезвычайные ограничения на отгрузку грузов в направлении припортовых станций "Азов" и "Таганрог" как минимум до 4 августа 2026 года.

Министерство транспорта страны-оккупанта полностью запретило гражданским судам ставить якорь вблизи порта Азов. В связи с критической ситуацией правительство РФ даже предложило гражданским судовладельцам за свой счет устанавливать на сухогрузах пулеметы и мобильные ракетные комплексы для защиты от украинских дронов.

Из-за высокого риска уничтожения судов российские власти временно приостановили прием заявок на проход судов через Керченский пролив, что полностью заблокировало Дон-Азовский маршрут. Стоит отметить, что этим путем страна-оккупант вывозила около 27–30% своего зерна (более 14 млн тонн за сезон). Из-за блокады июльский экспорт российского зерна упал до самого низкого уровня с 2017 года.

А в сочетании с ударами по НПЗ — это колоссальное давление на её экономику.

Что касается серии ударов по складам Wildberries, то Украина прежде всего блокирует логистику материально-технического обеспечения российской армии.

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Удар по складам Wildberries может нанести России гораздо больший ущерб чем 1,2 млрд долларов — аналитик

Дело в том, что логистические комплексы Wildberries интегрированы в структуру российской армии. Платформа Wildberries активно использовалась для массовых закупок российской армией боеприпасов, бронежилетов, квадрокоптеров, тепловизоров и подпадающих под санкции электронных компонентов для сборки оружия.

До начала массированных атак на маркетплейсе существовал огромный специализированный раздел "Все для СВО", который компания в спешке удалила после первых атак украинских БПЛА.

Это нанесло довольно серьезный удар по российской оккупационной армии. Оккупанты признают, что уничтожение этих складов — а было поражено до 15% складских помещений — существенно повлияло на возможности применения FPV-дронов и дронов на оптоволокне.

Но главное — на этих маркетплейсах зарегистрировано 1 млн россиян. Годовой оборот сети превышает 4,1 трлн рублей, что составляет более 2% ВВП РФ. Вместе с более мелкими конкурентами Wildberries и Ozon продают товары и услуги на сумму, эквивалентную 8,5% российского ВВП, а также обеспечивают 4 млн рабочих мест.

Поскольку в России отсутствует военное страхование имущества, финансовые потери мелких российских предпринимателей (сейлеров) от уничтожения товаров уже превысили 1–1,3 млрд долларов. Общие убытки логистической сети оцениваются в более чем 2 млрд долларов. Только за одну неделю в конце июля совокупная выручка российского сегмента электронной коммерции упала на 10,6%. Из-за поражения ключевых хабов сроки доставки в регионах увеличились в несколько раз.

Сразу после первых ударов Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "Мегамаркет" в экстренном порядке изменили свои условия для продавцов. Они включили "удары БПЛА, падение ракет и военные действия" в список форс-мажорных обстоятельств. Отныне маркетплейсы не компенсируют убытки продавцам за сгоревший товар.

А это уже создание элемента социальной напряженности в России. Экономисты уже заявляют о возможном росте числа банкротств среди российских малых и средних предприятий и сокращении налоговых поступлений, предназначенных для финансирования активной фазы войны в Украине.

Украинская разведка сообщила, что Кремль всё активнее использует скрытую эмиссию денег для финансирования войны против Украины. Из-за невозможности привлечь достаточно средств на рынке российские власти вынуждают государственные банки скупать облигации федерального займа, а необходимую для этого ликвидность обеспечивает Центральный банк РФ.

За первое полугодие 2026 года дефицит бюджета РФ достиг почти 77 млрд долл., а главным фактором по-прежнему остаются военные расходы. Дополнительные расходы на войну могут превысить план ещё на 51,3–64,1 млрд долл., часть которых Кремль хочет покрыть за счет новых заимствований. В то же время Центральный банк РФ прогнозирует, что годовой дефицит может вырасти до 105,1 млрд долл.

Напомню, что разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что успешные воздушные удары Украины по России, новыми целями которых стали, в частности, склады Wildberries, наносят ощутимый ущерб российской экономике.

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