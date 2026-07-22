Удар по складам Wildberries может нанести России гораздо больший ущерб, чем 1,2 млрд долларов — аналитик

Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries в РФ является масштабной катастрофой для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем заявленные потери товаров на сумму 1,2 млрд долларов.

Повреждение крупных российских логистических центров маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномиске, вероятно, нарушит цепочки поставок и нанесет РФ ущерб, превышающий прямые потери товаров. Такое мнение высказал британский независимый исследователь военной истории и OSINT-аналитик ChrisO_wiki.

По словам аналитика, последствия атаки могут выйти далеко за рамки прямых материальных убытков. Причина в том, что пострадавшие объекты являются важными логистическими узлами, от работы которых зависит функционирование одного из крупнейших российских маркетплейсов.

"Уничтожение украинскими дронами двух огромных складов Wildberries под Москвой — это огромная катастрофа для российской экономики, которая нанесет гораздо больший ущерб, чем потеря товаров на 1,2 млрд долларов. Вот почему", — отметил эксперт.

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По его мнению, повреждение таких комплексов может привести к масштабным сбоям в цепочках поставок, задержкам доставки товаров, дополнительным расходам на восстановление инфраструктуры и логистики, а также негативно повлиять на работу компаний, пользующихся услугами Wildberries.

В ночь на 22 июля подверглись нападению логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре Фото: Exilenova+

Что известно об атаке дронов на склады Wildberries в РФ — каковы последствия

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июля после атаки беспилотников возник крупный пожар на одном из складов Wildberries в Краснодаре. По данным российских Telegram-каналов, подвергшийся атаке логистический комплекс является одним из крупнейших и важнейших для компании.

Основательница Wildberries и глава компании "РВБ" Татьяна Ким прокомментировала последствия атаки. По её словам, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске в Тамбовской области склад вновь начнёт принимать поставки, а товары, которые находились на нём, вернутся в продажу.

Напомним, в ночь на 22 июля БПЛА атаковали Краснодарский край РФ. По данным OSINT-каналов, под ударом оказались нефтебаза в Армавире и район логистического центра Wildberries в Краснодаре, где после взрывов разразился сильный пожар. Позже в Wildberries подтвердили атаку на логистические центры в Краснодаре и Невинномиске. Там сообщили об эвакуации сотрудников и пострадавших.