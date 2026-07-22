Удар по складах Wildberries може завдати Росії значно більших збитків, ніж $1,2 млрд — аналітик
Знищення українськими дронами двох величезних складів Wildberries в РФ є масштабною катастрофою для російської економіки, яка завдасть значно більшої шкоди, ніж заявлені втрати товарів на 1,2 млрд доларів.
Пошкодження великих російських логістичних центрів маркетплейсу Wildberries у Краснодарі та Невинномиську, ймовірно, порушить ланцюги постачання та завдати РФ збитків, які перевищать прямі втрати товарів. Таку думку висловив британський незалежний дослідник військової історії та OSINT-аналітик ChrisO_wiki.
За словами аналітика, наслідки атаки можуть вийти далеко за межі прямих матеріальних збитків. Причиною є те, що уражені об'єкти є важливими логістичними вузлами, від роботи яких залежить функціонування одного з найбільших російських маркетплейсів.
"Знищення українськими дронами двох величезних складів Wildberries поблизу Москви — це величезна катастрофа для російської економіки, яка завдасть набагато більшої шкоди, ніж втрата товарів на 1,2 млрд доларів. Ось чому", — зазначив експерт.
На його думку, пошкодження таких комплексів здатне спричинити масштабні перебої в ланцюгах постачання, затримки доставки товарів, додаткові витрати на відновлення інфраструктури та логістику, а також негативно вплинути на роботу бізнесу, який користується послугами Wildberries.
Що відомо про атаку дронів на склади Wildberries у РФ — які наслідки
Раніше повідомлялося, що в ніч на 22 липня після атаки безпілотників виникла масштабна пожежа на одному зі складів Wildberries у Краснодарі. За даними російських Telegram-каналів, атакований логістичний комплекс є одним із найбільших і найважливіших для компанії.
Засновниця Wildberries і голова компанії "РВБ" Тетяна Кім прокоментувала наслідки атаки. За її словами, після закінчення оцінки стану логістичного комплексу в Котовську в Тамбовській області склад знову почне приймати поставки, а товари, які перебували на ньому, повернуть у продаж.
Нагадаємо, у ніч проти 22 липня БпЛА атакували Краснодарський край РФ. За даними OSINT-каналів, під ударом опинилися нафтобаза в Армавірі та район логістичного центру Wildberries у Краснодарі, де після вибухів спалахнула сильна пожежа. Пізніше в Wildberries підтвердили атаку на логістичні центри в Краснодарі та Невинномиську. Там заявили про евакуацію працівників і постраждалих.