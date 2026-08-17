Удары по России: в НАТО разработали план на случай вторжения РФ в страны Балтии, — Bild (карты)

Утром в СМИ появилась информация, что Россия развернула как минимум 10 секретных баз с новыми площадками для запуска дальнобойных беспилотников, часть из которых уже используется для нанесения ударов по Украине, а новые дроны могут долететь до стран НАТО.

В Североатлантическом альянсе внимательно следят за действиями Кремля и уже имеют свой план на случай попытки вторжения России в страны Балтии, сообщает Bild. Существует три взаимосвязанные стратегии противодействия вооруженной агрессии Путина. План включает в себя, в том числе, и удары по объектам в российском тылу.

Одним из авторов создания "Концепции ведения сухопутной войны НАТО" называют американского майора армии США Эндрю Пингри.

Российская агрессия против стран Балтии: в чем состоит план НАТО

В случае атаки РФ против стран Балтии дронами и ракетами, а также введения танковых войск, как это было в Украине, НАТО сначала намерен остановит именно ракетные удары. Это планируется сделать путем вывода из строя российских ракетных систем с помощью авиации, ракет и беспилотников.

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Одной из ключевых целей при таком сценарии станет Калининград, где расположено много систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов.

Параллельно вдоль границ с Россией и Беларусью предполагается создать "автономную зону", которая должна стать защитным барьером и где первоначальный контакт с наступающими российскими силами должны принимать на себя машины. Солдат НАТО в ней размещать не планируется.

То есть, наступление ВС РФ будут останавливать дроны Альянса и другие беспилотные военные машины.

Следующим этапом станет нанесение силами НАТО ударов вглубь РФ. В частности, спецназ должен будет уничтожить ключевые военные базы и места снабжения. К таким объектам относятся аэродромы, предприятия оборонной промышленности, мосты и железные дороги.

По информации издания, для операций внутри России также предполагается использование россиян, которые выступают против Владимира Путина.

Также рассматривается создание "воздушного моста", по которому самолетами в Россию будут доставляться дроны и роботы. Задачей этой техники станет уничтожение аэродромов и военных баз. Как отмечается в концепции, конечной целью этого этапа является существенное ослабление российских линий снабжения, а также предотвращение дальнейших волн ударов.

При этом НАТО не собирается захватывать российские территории. Альянсу вполне достаточно оттеснить российскую армию обратно к границе.

Военный союз не скрывает свои планов по противодействию агрессии РФ, поскольку считает: зная, что ее ждет в случае нападения на страны НАТО, Россия хорошо подумает прежде, чем пойти на такой шаг.

Тем временем Россия продолжает изучать слабые места Европы и НАТО, активно используя гибридные операции, а также завербованных спецслужбами чиновников. Буквально сегодня стало известно, что Служба безопасности Швеции сорвала масштабную операцию российской разведки, которую в течение длительного времени координировала Служба внешней разведки РФ. Российская сторона пыталась влиять на принятие решений в Швеции и дискредитировать страну, ЕС и НАТО.

Напомним, Россия перебросила в Балтийское море современный ракетный фрегат "Адмирал Касатонов" из состава Северного флота. Корабль прибыл туда на фоне угроз Владимира Путина Западу из-за санкций против российского теневого флота.