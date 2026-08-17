Путин посылает военный корабль в Балтику: на борту ракеты "Калибр" и "Циркон"

Россия перебросила в Балтийское море современный ракетный фрегат "Адмирал Касатонов" из состава Северного флота. Корабль прибыл туда на фоне угроз Владимира Путина Западу из-за санкций против российского теневого флота.

Об этом сообщило издание Bild.

По его данным, "Адмирал Касатонов" является одним из самых современных российских военных кораблей и был введён в эксплуатацию в 2020 году.

Фрегат относится к классу "Адмирал Горшков". По данным России, он может запускать крылатые ракеты "Калибр" и "Циркон". Ранее корабль использовался для охраны и сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и Ла-Манше.

В конце июля Россия также перебросила в Балтийское море эсминец "Адмирал Левченко" из Северного флота. Официальных объяснений со стороны Москвы относительно причин перемещения кораблей пока нет.

Переброска кораблей произошла после угроз Путина в адрес европейских государств в связи с действиями против российского теневого флота. Он назвал проверки западных стран "ничем иным, как пиратством и грабежом" и заявил, что Россия ответит "зеркальными мерами".

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Морской эксперт Мориц Браке призвал не воспринимать эти угрозы лишь как риторику. По его словам, Москва пытается создать неопределенность и повысить цену западных мер против теневого флота.

Отметим, что ранее Фокус сообщал о российских гражданских судах, которые используются для перевозки военных грузов. Аналитики заметили в Балтийском море "Спарту IV", "Язь" и "Большую Медведицу". Вероятно, корабли переместились туда из-за опасности прохождения через Чёрное море, где российские суда атакуют дроны Сил обороны Украины.

Также напомним, что 19 декабря в Средиземном море произошел инцидент с танкером российского "теневого флота". После атаки беспилотника СБУ судно начало двигаться по необычной траектории.