Путін посилає військовий корабель до Балтики: на борту ракети "Калібр" і "Циркон"

Росія перекинула до Балтійського моря сучасний ракетний фрегат "Адмірал Касатонов" зі складу Північного флоту. Корабель прибув туди на тлі погроз Володимира Путіна Заходу через санкції проти російського тіньового флоту.

Про це повідомило видання Bild.

За його даними, “Адмірал Касатонов” є одним із найсучасніших російських військових кораблів і був введений в експлуатацію у 2020 році.

Фрегат належить до класу “Адмірал Горшков”. За даними Росії, він може запускати крилаті ракети “Калібр” і “Циркон”. Раніше корабель використовували для охорони та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та Ла-Манші.

Наприкінці липня Росія також перекинула до Балтійського моря есмінець “Адмірал Левченко” з Північного флоту. Офіційних пояснень Москви щодо причин переміщення кораблів наразі немає.

Перекидання кораблів відбулося після погроз Путіна європейським державам через дії проти російського тіньового флоту. Він назвав перевірки західних країн “не чим іншим, як піратством і пограбуванням” та заявив, що Росія відповість “дзеркальними заходами”.

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Морський експерт Моріц Браке закликав не сприймати ці погрози лише як риторику. За його словами, Москва намагається створити невизначеність і підвищити ціну західних заходів проти тіньового флоту.

Зазначимо, раніше Фокус повідомляв про російські цивільні судна, які використовують для перевезення військових вантажів. Аналітики помітили в Балтійському морі “Спарту IV”, “Язь” і “Велику Ведмедицю”. Ймовірно, кораблі перемістилися туди через небезпеку проходження Чорним морем, де російські судна атакують дрони Сил оборони України.

Також нагадаємо, що 19 грудня в Середземному морі стався інцидент із танкером російського “тіньового флоту”. Після атаки безпілотника СБУ судно почало рухатися за незвичною траєкторією.