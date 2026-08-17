Разведывательная операция РФ в Швеции: Кремль пытался влиять на решения страны изнутри

Служба безопасности Швеции сорвала масштабную операцию российской разведки, которую в течение длительного времени координировала Служба внешней разведки РФ. Российская сторона пыталась влиять на принятие решений в Швеции и дискредитировать страну, ЕС и НАТО.

Об этом сообщили в Службе безопасности Швеции.

Об этом сообщила Служба безопасности Швеции 10 августа. По данным ведомства, операция долгое время планировалась и руководилась Службой внешней разведки России (СВР) — российской спецслужбой, занимающейся разведкой за пределами страны. Для её проведения использовался агент из иностранного дипломатического представительства в Швеции.

Российская разведка пыталась получать информацию о процессе принятия решений в Швеции. Эти данные планировалось использовать для оказания влияния на спорные общественные вопросы и ослабления шведского и европейского процессов принятия решений.

Відео дня

"Когда Служба безопасности узнала о попытках оказания влияния, мы приняли меры для защиты важных интересов Швеции и противодействия дальнейшему влиянию", — заявил заместитель оперативного руководителя Службы безопасности Швеции Кристоффер Веделин.

По его словам, это дело показало, что российские разведывательные и силовые структуры продолжают использовать агентов-людей для получения информации и оказания влияния на других. Работа с иностранным агентом в течение длительного времени велась конспиративными методами.

Российская разведывательная деятельность в Швеции также касается информации о политических позициях страны, её работе в НАТО и ЕС, поддержке Украины и военных возможностях. Особое внимание уделяется вопросам, которые могут вызвать раскол в шведском или европейском обществе.

По данным шведской спецслужбы, агент получал задания по сбору информации, чтобы российская разведка могла влиять на принятие решений в Швеции и дискредитировать их. Служба безопасности заявила, что смогла подробно отследить встречи агента и их содержание.

Напомним, возле посольства РФ в Оттаве мужчина ежедневно прокалывал сине-желтые шарики, которые оставляли украинские активисты. Журналист-расследователь Христо Грозев установил, что это 34-летний Иван Даниленков, ранее работавший в пограничной службе ФСБ.

Ранее стало известно, что на Кипре в российском посольстве при загадочных обстоятельствах скончался высокопоставленный дипломат — он покончил с собой.