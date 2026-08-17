Розвідувальна операція РФ у Швеції: Кремль намагався впливати на рішення країни зсередини

Служба безпеки Швеції зірвала масштабну операцію російської розвідки, яку тривалий час координувала Служба зовнішньої розвідки РФ. Російська сторона намагалася впливати на ухвалення рішень у Швеції та дискредитувати країну, ЄС і НАТО.

Про це повідомили у Службі безпеки Швеції.

Про це повідомили у Службі безпеки Швеції 10 серпня. За даними відомства, операція тривалий час планувалася та керувалася Службою зовнішньої розвідки Росії (SVR) — російською спецслужбою, яка займається розвідкою за межами країни. Для її проведення використовували агента з іноземного дипломатичного представництва у Швеції.

Російська розвідка намагалася отримувати інформацію про процес ухвалення рішень у Швеції. Ці дані мали використовувати для впливу на суперечливі суспільні питання та послаблення шведського й європейського ухвалення рішень.

“Коли Служба безпеки дізналася про спроби впливу, ми діяли, щоб захистити важливі інтереси Швеції та протидіяти подальшому впливу”, — заявив заступник оперативного керівника Служби безпеки Швеції Крістоффер Веделін.

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За його словами, справа показала, що російські розвідувальні та силові структури продовжують використовувати агентів-людей для отримання інформації та впливу на інших. Робота з іноземним агентом тривалий час проводилася конспіративними методами.

Російська розвідувальна діяльність у Швеції також стосується інформації про політичні позиції країни, її роботу в НАТО та ЄС, підтримку України й військові можливості. Окрему увагу приділяють питанням, які можуть розколювати шведське або європейське суспільство.

За даними шведської спецслужби, агент отримував завдання збирати інформацію, щоб російська розвідка могла впливати на ухвалення рішень у Швеції та дискредитувати їх. Служба безпеки заявила, що змогла детально відстежити зустрічі агента та їхній зміст.

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