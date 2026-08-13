У Канаді розсекретили агента ФСБ, який щодня лопав жовто-сині кульки біля посольства РФ

Українські активісти щодня прикрашали стовп біля посольства Росії в Оттаві повітряними кульками у кольорах українського прапора. І щоранку молодий чоловік, перш ніж зайти до посольства, проколював їх голкою. Це спровокувало флешмоб.

Відео зловмисника з’явилося на платформі TikTok. На ньому чоловік — судячи з усього, співробітник посольства — проколює повітряні кульки у кольорах українського прапора, потім озирається й іде далі. У підписі до ролика стверджувалося, що чоловік робить це щодня.

Журналіст-розслідувач Христо Грозев з’ясував, ким є співробітник російського посольства в Канаді, який проколював синьо-жовті повітряні кулі поруч із будівлею дипломатичного представництва. Раніше він працював у ФСБ.

Христо Грозев повідомив, що слідчі збільшили зображення обличчя чоловіка (саме на тому кадрі, де він озирнувся) та ідентифікували його як 34-річного Івана Даниленкова. Раніше він працював у прикордонній службі ФСБ, а зараз є комендантом посольства РФ у Канаді.

Відео дня

"Очевидно, ходити навколо й проколювати повітряні кульки — це частина його обов’язків", — іронічно зауважив Грозев, додавши, що тепер йому цікаво, чи буде росіянин висланий з Канади за таку поведінку.

"У будь-якому разі, гадаю, ми побачимо більше кульок біля російського посольства", — пожартував Грозев. І він мав рацію.

Незабаром у соцмережах з’явилися дописи від групи активістів, які й розвішували кульки біля російського посольства. Одна з них, літня жінка, подякувала Україні та повідомила, що флешмоб триватиме.

Канадка повідомила, що біля посольства РФ в Оттаві буде більше кульок Фото: Скриншот

Тепер кульок біля російського посольства стало в рази більше, ніж раніше. Також на стовпі — синьо-жовта ізоляційна стрічка, яку співробітник ФСБ Іван Даниленков поки що не зняв.

Судячи з відео з цього ж акаунта в TikTok, біля посольства РФ, яке приховане за високим парканом, постійно відбуваються акції на підтримку України.

Після того, як співробітник ФСБ почав "лопати кульки", акції протесту стали відбуватися частіше Фото: Соцсети

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Кіпрі, у російському посольстві, за загадкових обставин наклав на себе руки високопоставлений дипломат.

А посольство Росії у Франції опинилося під прицілом українського виробника зброї. Компанія Fire Point розробила імітацію прицілу БПЛА FP-2, спрямованого на будівлю.