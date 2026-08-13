В Канаде рассекретили агента ФСБ, который каждый день лопал желто-синие шарики у посольства РФ

Украинские активисты каждый день украшали столб у посольства России в Оттаве воздушными шариками в цветах украинского флага. И каждое утро молодой мужчина, перед тем, как зайти в посольство, лопал их иголкой. Это спровоцировало флешмоб.

Видео злоумышленника появилось на платформе TikTok. На нем мужчина — по всей видимости, сотрудник посольства — прокалывает воздушные шары в цветах украинского флага, затем оглядывается и идет дальше. В подписи к ролику утверждалось, что мужчина делает так каждый день.

Журналист-расследователь Христо Грозев выяснил, кем является сотрудник российского посольства в Канаде, прокалывавший сине-желтые воздушные шары рядом со зданием дипучреждения. Ранее он работал в ФСБ.

Христо Грозев сообщил, что расследователи приблизили лицо мужчины (как раз на том кадре, где он оглянулся) и идентифицировали его как 34-летнего Ивана Даниленкова. Раньше он работал в пограничной службе ФСБ, а сейчас является комендантом посольства РФ в Канаде.

Відео дня

"Очевидно, ходить вокруг и прокалывать воздушные шарики — часть его обязанностей", — иронично отметил Грозев, сказав, что теперь ему интересно, будет ли россиянин выслан из Канады за подобное поведение.

"В любом случае, думаю, мы увидим больше шариков у российского посольства", — пошутил Грозев. И он был прав.

Вскоре в соцсетях появились сообщения от группы активистов, которые и вешали шарики у российского посольства. Одна из них, пожилая дама, поблагодарила Украину и сообщила, что флешмоб продолжится.

Канадка сообщила, что шариков у посольства РФ в Оттаве будет больше Фото: Скриншот

Теперь шариков у российского посольства стало в разы больше, чем до этого. Также на столбе сине-желтая изолента, которую сотрудник ФСБ Иван Даниленков пока не отодрал.

Судя по видео с этого же TikTok-аккаунта, у посольства РФ, которое спрятано за высоким забором, постоянно проходят акции в поддержку Украины.

После того, как ФСБшник начал лопать шарики, акции протеста стали собираться чаще Фото: Соцсети

Напомним, ранее стало известно, что на Кипре, в российском посольстве при таинственных обстоятельствах покончил с собой топ-дипломат.

А посольство России во Франции оказалось под прицелом украинского производителя оружия. Компания Fire Point спроектировала имитацию прицела БПЛА FP-2, направленного на здание.