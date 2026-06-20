Посольство России во Франции "попало под прицел" дрона: здание стало мишенью символической акции

Посольство России во Франции оказалось под прицелом украинского производителя оружия. Компания Fire Point спроектировала имитацию прицела БПЛА FP-2, направленного на здание.

В ночь на субботу, 20 июня, здание российского посольства во Франции стало мишенью для украинской компании Fire Point. Об этом сообщает OSINT-сообщество "Киберборошно".

Осинтеры опубликовали несколько фотографий, на которых здание дипломатической миссии в Париже на бульваре Ланн было "подсвечено" лазерной надписью Fire Point вместе с сердечком, имитирующим прицел беспилотника FP-2.

Подсветка здания посольства Фото: из открытых источников

Отметим, что на этой неделе в Париже прошла одна из крупнейших мировых выставок вооружений Eurosatory-2026, которая проводится раз в два года.

Надпись "Fire Point" на здании посольства Фото: из открытых источников

Eurosatory-2026

На выставке Eurosatory-2026 в Париже были представлены более 60 украинских компаний, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщило издание "УНН".

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В частности, компания Fire Point представила обновленную линейку ударных БПЛА и ракетных систем.

Как сообщает DW, наибольшее внимание посетителей привлекла модернизированная версия беспилотника FP-1, который благодаря новому крылу с дополнительным топливным баком способен пролететь до 2700 км и достичь Западной Сибири в Российской Федерации.

Украинский производитель также представил собственное видение будущей архитектуры противовоздушной обороны Европы, представив концепцию системы Freyja, которая, как сообщает RFI, должна объединить средства обнаружения, перехвата и управления в единую сеть.

Напомним, что украинская компания Fire Point сообщала о разработке новых баллистических решений. Речь шла о перспективных ракетах, способных поражать цели на значительном расстоянии, в том числе потенциально и в Москве.

Ранее мы также сообщали, что в Fire Point называли ориентировочные сроки появления новых ракет. Речь шла о разработке дальнобойных систем, которые могут расширить ударные возможности Украины.