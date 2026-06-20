Посольство Росії у Франції "взяли на приціл" дрона: будівля стала мішенню символічної акції

Посольство Росії у Франції знаходилося під прицілом українського виробника зброї. Компанія Fire Point спроектувала на будівлю імітацію приціла БПЛА FP-2.

У ніч на суботу, 20 червня, будівля російського посольства у Франції стала мішенню для української компанії Fire Point. Про це повідомляє OSINT-спільнота "Кіберборошно".

Осінтери опублікували декілька світлин, на яких споруда дипломатичної місії у Парижі на бульварі Ланн була "підсвічена" лазерним написом Fire Point разом із серцем, яке імітує приціл безпілотника FP-2.

Підсвітка будівлі посольства Фото: з відкритих джерел

Зазначимо, що у Парижі на цьому тижні пройшла одна з найбільших світових виставок озброєнь Eurosatory-2026, яка відбувається раз на два роки.

Спроектований напис Fire Point на будівлі посольства Фото: з відкритих джерел

Eurosatory-2026

На виставці Eurosatory-2026 у Парижі були представлені понад 60 українських компаній, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу, інформувало видання "УНН".

Відео дня

Зокрема, компанія Fire Point представила оновлену лінійку ударних БПЛА та ракетних систем.

Найбільшу увагу відвідувачів, як інформує DW, привернула модернізована версія безпілотника FP-1, який завдяки новому крилу з додатковим паливним баком, здатен пролетіти до 2700 км та досягнути Західного Сибіру в Російській Федерації.

Український виробник також власне бачення майбутньої архітектури протиповітряної оборони Європи, презентувавши концепцію системи Freyja, що, як повідомляє RFI, має об'єднувати засоби виявлення, перехоплення та управління в єдину мережу.

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point повідомляла про розробку нових балістичних рішень. Йшлося про перспективні ракети, здатні уражати цілі на значній відстані, зокрема потенційно й у Москві.

Раніше ми також інформували, що у Fire Point називали орієнтовні терміни появи нових ракет. Йшлося про розвиток далекобійних систем, які можуть розширити ударні можливості України.