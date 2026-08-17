Удари по Росії: у НАТО розробили план на випадок вторгнення РФ до країн Балтії, — Bild (карти)

Вранці у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних безпілотників, частина з яких уже використовується для нанесення ударів по Україні, а нові дрони можуть долетіти до країн НАТО.

У Північноатлантичному альянсі уважно стежать за діями Кремля і вже мають свій план на випадок спроби вторгнення Росії до країн Балтії, повідомляє Bild. Існують три взаємопов’язані стратегії протидії збройній агресії Путіна. План передбачає, зокрема, удари по об’єктах у російському тилу.

Одним із авторів "Концепції ведення сухопутної війни НАТО" називають американського майора армії США Ендрю Пінгрі.

Російська агресія проти країн Балтії: у чому полягає план НАТО

У разі нападу РФ на країни Балтії за допомогою дронів і ракет, а також введення танкових військ, як це було в Україні, НАТО спочатку має намір зупинити саме ракетні удари. Це планується зробити шляхом виведення з ладу російських ракетних систем за допомогою авіації, ракет та безпілотників.

Відео дня

Однією з ключових цілей за такого сценарію стане Калінінград, де розташовано багато систем протиповітряної оборони та ракетних комплексів.

Паралельно вздовж кордонів із Росією та Білоруссю передбачається створити "автономну зону", що має стати захисним бар’єром і де першочерговий контакт із наступаючими російськими силами повинні брати на себе машини. Розміщувати в ній солдатів НАТО не планується.

Тобто наступ ЗС РФ зупинятимуть дрони Альянсу та інші безпілотні військові апарати.

Наступним етапом стане нанесення силами НАТО ударів углиб РФ. Зокрема, спецназ повинен буде знищити ключові військові бази та об’єкти постачання. До таких об’єктів належать аеродроми, підприємства оборонної промисловості, мости та залізниці.

За інформацією видання, для операцій на території Росії також передбачається залучення росіян, які виступають проти Володимира Путіна.

Також розглядається питання створення "повітряного мосту", за допомогою якого літаками до Росії доставлятимуться дрони та роботи. Завданням цієї техніки стане знищення аеродромів і військових баз. Як зазначається в концепції, кінцевою метою цього етапу є суттєве ослаблення російських ліній постачання, а також запобігання подальшим хвилям ударів.

При цьому НАТО не має наміру захоплювати російські території. Альянсу цілком достатньо відтіснити російську армію назад до кордону.

Військовий союз не приховує своїх планів щодо протидії агресії РФ, оскільки вважає: знаючи, що її чекає у разі нападу на країни НАТО, Росія добре подумає, перш ніж піти на такий крок.

Тим часом Росія продовжує вивчати слабкі місця Європи та НАТО, активно використовуючи гібридні операції, а також чиновників, завербованих спецслужбами. Буквально сьогодні стало відомо, що Служба безпеки Швеції зірвала масштабну операцію російської розвідки, яку протягом тривалого часу координувала Служба зовнішньої розвідки РФ. Російська сторона намагалася впливати на прийняття рішень у Швеції та дискредитувати країну, ЄС і НАТО.

Нагадаємо, що Росія перекинула до Балтійського моря сучасний ракетний фрегат "Адмірал Касатонов" зі складу Північного флоту. Корабель прибув туди на тлі погроз Володимира Путіна на адресу Заходу через санкції проти російського тіньового флоту.