В начале 2026 года в Германии прошли совместные военные учения с участием украинских военных, в ходе которых американская армия показала неутешительные результаты. Бойцы столкнулись с украинскими операторами дронов.

Учения Combined Resolve 26-07 проходили этой весной, в период с 9 апреля по 10 мая 2026 года, на территории Объединенного многонационального центра готовности (JMRC) в Учебном центре Гоэнфельс, Германия. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, осведомленных об этой информации.

В учениях приняли участие 3500 американских военнослужащих. Главной ударной силой со стороны США выступала 3-я бронетанковая бригадная боевая группа Greywolf 1-й кавалерийской дивизии.

Американские военные атаковали позиции, которые защищали силы противодействия (OPFOR). OPFOR были значительно усилены украинскими военными из подразделения беспилотных систем Nemesis.

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Когда якобы велись боевые действия, военные армии США, применяя тяжелую бронетехнику, поднимали густые облака пыли. Это делало их идеальной мишенью для украинских разведывательных беспилотников. Вслед за ними к целям подлетали FPV-дроны-камикадзе и дроны со взрывчаткой, которые во время реальных боевых действий врезаются в цели. Однако во время учений эти БПЛА просто "зависали" в воздухе над целями для зачета поражения.

Украинские операторы беспилотников действовали во время учений настолько эффективно, что американцам приходилось возвращать в игру либо новые единицы, либо "респавнуть" их для продолжения учений.

В итоге украинским военным удалось полностью "ликвидировать" американскую бронетанковую дивизию.

Напомним, что в июле украинские военные рассказали журналистам WELT о проблемах, существующих в войсках НАТО.

Кроме того, ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало о том, как украинские дроны Magura "потопили" фрегат НАТО во время совместных учений.