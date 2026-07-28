Постоянно отвлекаются на кофе: ВСУ рассказали о проблемах в войсках НАТО

В мае 2026 года в Швеции прошли учения НАТО "Аврора-26". Украинские подразделения выступали в качестве противостоящей учебной группы. И теперь украинские военные рассказали, что их шокировало больше всего.

Военнослужащие ВСУ пережили "культурный шок" во время учений НАТО: перерывы на кофе, зоны, запрещенные для беспилотников, и расслабленные солдаты НАТО. Их вердикт, как сообщают журналисты WELT, был разрушительным, что привело к радикальным урокам для реструктуризации Вооруженных сил Германии.

Когда военнослужащие 1-го корпуса "Азов" участвовали в учениях НАТО в Швеции, они едва могли поверить своим глазам. Мало того, что они, как противостоящие учебные силы, в короткие сроки вывели из строя танки и подразделения западных вооруженных сил с помощью своих разведывательных и камикадзе-дронов, так еще и солдаты НАТО действовали очень странно.

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Официально заявлялось, что в ходе учений проводилась "интенсивная подготовка по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА)". Операторы НАТО включили украинский опыт использования БПЛА в тренировки на юге Швеции, где украинские специалисты оказывали поддержку в изучении методов противодействия БПЛА, работе "красной команды" и проведении семинаров по современной войне с применением беспилотников.

"Их участие позволило получить практические знания, помогая союзным силам оттачивать тактику обнаружения, понимания и противодействия беспилотным летательным аппаратам в условиях противостояния", — говорится в официальном сообщении после учений.

Но украинцев удивило то, как все было организовано: "Они постоянно объявляли новые перерывы на кофе — "фика", — чтобы у войск НАТО было достаточно времени для отдыха", — поделился впечатлениями солдат Алекс из бригады "Любарт", входящей в состав корпуса "Азов".

Кроме того, существовало множество правил, которые точно определяли, в каких районах и при каких условиях использование дронов на полигоне запрещено.

Алекс в итоге сделал вывод: в таком состоянии у западных вооруженных сил не было бы шансов на современном поле боя.

"Настоящая проблема заключается в невероятной скорости, с которой меняется эта война", — говорит Вадим Крикун, командир бригады "Любарт".

Он подчеркнул, что сейчас украинские подразделения постоянно учатся друг у друга. Если одна бригада разрабатывает новые возможности, другие немедленно пытаются их перенять.

"Хорошо, что они понимают, что отстают. Беспилотная война стала одним из важнейших аспектов современного боя, и они признают, что им необходимо учиться, адаптироваться и внедрять новые подходы", — прокомментировали украинские военные усилия стран НАТО, отметив, что одним из заданий был захват аэродрома и они с этом задачей справились. А когда надо было рассеять колонну вражеской техники, то учения останавливали, потому что "противник" был разгромлен и не знал, что делать дальше. Также во время учения стало ясно, что строить большие полевые госпитали совершенно бессмысленно.

Для ускорения внедрения инноваций весной прошлого года Украина ввела бонусную систему для своих подразделений, использующих дроны. Подразделения получают очки за каждое визуально подтвержденное попадание: за уничтожение танка или даже за ликвидацию оккупанта. Особенно ценны пилоты вражеских дронов. Очки можно обменять на новое оборудование.

Журналисты подчеркивают, что Бундесвер должен радикально ускорить закупку, тестирование и внедрение новых технологий. Циклы инноваций должны реализовываться – как в Украине – в течение недель или месяцев. Эффективность и ощутимый результат должны иметь приоритет над всем остальным.

А для настоящих инноваций нужно новое поколение военных и тех, кто обеспечивает их новым оборудованием, а не те, кто воюют, как по учебникам. Также подчеркивается, что военный потенциал должен создаваться не только в случае кризиса. Учебные центры, резервные структуры, производственные мощности и склады боеприпасов должны быть готовы к быстрой мобилизации даже в мирное время.

И странам НАТО нужно понять, что система поощрений для службы в армии – это еще не все. Обороноспособность требует общественных обязательств, от новой воинской повинности или обязательной службы до постоянного расширения резервов, гражданской обороны и убежищ. Такие страны, как Финляндия, показывают, что устойчивость развивается только тогда, когда государство и общество работают вместе, готовясь к потенциальной войне десятилетиям.

Напомним, глубоко под Хельсинки высечена целая сеть подземных бункеров, где в случае нападения России может укрыться все население города. А по всей Финляндии разбросаны убежища для почти всего населения страны.

Ранее бойцы бригады СБС Nemesis рассказали, как им удалось разгромить два батальона НАТО на учениях в Эстонии с помощью дронов. Оказалось, что бойцы из стран ЕС не готовы к современной войне.