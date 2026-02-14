Били дронами и жгли технику: как именно ВСУ разгромили войска НАТО на учениях в Эстонии (видео)

Бойцы бригады СБС Nemesis рассказали, как им удалось разгромить два батальона НАТО на учениях в Эстонии с помощью дронов. Оказалось, что бойцы из стран ЕС не готовы к современной войне.

Кроме экипажей дронов-бомбардировщиков Nemesis, в учениях также приняли участие экипажи FPV 427 бригады Rarog, дроноводы Интернационального легиона ГУР и представители системы ситуационной осведомленности Delta. Преимуществом украинцев было то, что все они принимали участие в реальных боевых действиях против России. И, как оказалось, войска НАТО не готовы к современной войне.

В учениях участвовало более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО. Против группировки в тысячи военных альянса действовало 10 украинцев. Во время имитации боя они уничтожили 17 бронемашин и нанесли удары по 30 другим целям.

Об учениях "Hedgehog 2025" в Эстонии в мае прошлого года вышел громкий репортаж The Wall Street Journal. Крылатой стала фраза одного из командиров НАТО, который наблюдая за действиями украинских бойцов, сказал: "мы в заднице".

Украинские операторы осуществляли разведку с помощью БпЛА Vector, дистанционно минировали дороги, вели бомбардировочные миссии и доставляли запасы дружественным подразделениям.

Чтобы избежать травм, условные бомбы сбрасывались рядом с техникой условного врага, а не на нее.

Украинцы отмечают, что хорошо себя зарекомендовали во время учений, а военные страны НАТО с интересом наблюдали украинскую тактику.

В Nemesis отметили, что поделились обратной связью с западными военными, среди которых заметна неготовность к тому, что главная угроза идет именно с дронов.

О минировании дорог в НАТО также забыли

"В украинских медиа широко цитируется материал Wall Street Journal о военных учениях в Эстонии в мае прошлого года. Издание рассказывает, как небольшая группа украинских экипажей БПЛА смогла за день разгромить группировку "условного противника", состоящую из подразделений войск НАТО", — отметили в посте бойцы Nemesis.

"Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", — вспоминает боец 412 бригады Nemesis с позывным Ник, участвовавший в учениях.

Войска НАТО даже не пытались спрятаться от дронов

По словам наших бойцов, наступательная группировка сделала ряд ошибок: перемещала технику большими группами, не проводила надлежащей маскировки, пехотные подразделения не пытались спрятаться при приближении БПЛА, не проверяли дороги на наличие минирования перед началом движения колонн.

То есть войска НАТО вели себя на учениях так, будто дронов не существует, что является ошибкой, ведь БПЛА уже стали неотъемлемой частью современной войны.

"Технологии кардинально изменили и продолжают менять поле боя. Украинские подразделения охотно делятся приобретенным опытом войны дронов с западными партнерами. Украина максимально заинтересована в том, чтобы войска стран НАТО переосмыслили тактику ведения современных боевых действий и как можно быстрее и качественнее подготовились к российской угрозе", — отметили бойцы.

