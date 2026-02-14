Били дронами та палили техніку: як саме ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії (відео)

Бійці бригади СБС Nemesis розповіли, як їм вдалось розгромити два батальйони НАТО на навчаннях в Естонії за допомогою дронів. Виявилось, що бійці з країн ЕС не готові до сучасної війни.

Крім екіпажів дронів-бомбардувальників Nemesis, у навчаннях також прийняли участь екіпажі FPV 427 бригади Rarog, дроноводи Інтернаціонального легіону ГУР та представники системи ситуаційної обізнаності Delta. Перевагою українців було те, що всі вони приймали участь у реальних бойових діях проти Росії. І, як виявилось, війська НАТО не готові до сучасної війни.

В навчаннях брало участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн-членів НАТО. Проти угрупування в тисячі військових альянсу діяло 10 українців. Під час імітації бою вони знищили 17 бронемашин та завдали удари по 30 інших цілях.

Про навчання "Hedgehog 2025" в Естонії в травні минулого року вийшов гучний репортаж The Wall Street Journal. Крилатою стала фраза одного з командирів НАТО, який спостерігаючи за діями українських бійців, сказав: "ми в дупі".

Українські оператори здійснювали розвідку за допомогою БпЛА Vector, дистанційно мінували дороги, вели бомбардувальні місії та доставляли запаси дружнім підрозділам.

Щоб уникнути травм, умовні бомби скидалися поруч із технікою умовного ворога, а не на неї.

Українці зазначають, що добре себе зарекомендували під час навчань, а військові країни НАТО з цікавістю спостерігали українську тактику.

У Nemesis наголосили, що поділилися зворотним зв'язком із західними військовими, серед яких помітна неготовність до того, що головна загроза йде саме з дронів.

Про мінування доріг у НАТО також забули

"В українських медіа широко цитується матеріал Wall Street Journal про військові навчання в Естонії у травні минулого року. Видання розповідає, як невелика група українських екіпажів БПЛА змогла за день розгромити угруповання "умовного противника", що складалося з підрозділів військ НАТО", — зазначили у пості бійці Nemesis.

"Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БПЛА", – згадує боєць 412 бригади Nemesis з позивним Нік, що брав участь у навчанні.

Війська НАТО навіть не намагались сховатись від дронів

За словами наших бійців, наступальне угруповання зробило низку помилок: переміщувало техніку великими групами, не проводило належного маскування, піхотні підрозділи не намагались сховатись при наближенні БПЛА, не перевіряли дороги на наявність мінування перед початком руху колон.

Тобто війська НАТО поводились на навчаннях так, ніби дронів не існує, що є помилкою, адже БПЛА вже стали невід'ємною частиною сучасної війни.

"Технології кардинально змінили і продовжують змінювати поле бою. Українські підрозділи охоче діляться набутим досвідом війни дронів з західними партнерами. Україна максимально зацікавлена у тому, щоб війська країн НАТО переосмислили тактику ведення сучасних бойових дій та якомога швидше і якісніше підготувалися до російської загрози", — зазначили бійці.

Нагадаємо, Фокус писав про навчання "Hedgehog 2025" в Естонії та як реагували командири НАТО, коли побачили реалії сучасної війни.