80 лет на подготовку: в Финляндии показали бункеры для защиты от армии РФ

Глубоко под Хельсинки высечена целая сеть подземных бункеров, где в случае нападения России может укрыться все население города. А по всей Финляндии разбросаны убежища для почти всего населения страны.

Журналистам показали лишь одно из огромных подземных укрытий, которое расположено под финской столицы. В случае нападения бункер может вместить до 2000 человек. А его смотрители иронично заявляют, что готовились 80 лет со времен Второй мировой войны, когда СССР напал на Финляндию, пишет The Independent.

Финляндия построила сеть бункеров по всей стране

Толстая гранитная стена, рассчитанная на то, чтобы выдерживать многочисленные взрывы, разделяет две тяжелые металлические двери у входа в убежище Мерихака в центре Хельсинки. В случае чрезвычайной ситуации , пройдя через этот двойной вход, местные жители попадают в герметичную дезинфекционную камеру, где есть краны и душевые для смывания токсичных веществ с одежды, прежде чем пройти в главный бункер , высеченный глубоко в скальной породе на глубине 25 метров под Финляндией.

Мерихака — лишь одно из многих убежищ в обширной сети подземных убежищ Хельсинки , состоящей из извилистых туннелей и просторных помещений, спроектированных таким образом, чтобы выдержать ядерную атаку, а также массированные обстрелы и способных вместить сотни тысяч человек.

"Мы готовы. Если начнется война, мы будем знать, что делать", — говорит Нина Ярвенкюля из Хельсинкского спасательного управления, указывая на аккуратно сложенные двухъярусные кровати.

В случае нападения бункер может вместить до 2000 человек – хотя при полной загрузке он будет тесным, так как койки расположены в три ряда – и может быть полностью герметичным благодаря своей системе вентиляции.

Коридоры можно разделить шторами, чтобы создать отдельные пространства для детей, обеспечить уединение для пожилых людей или оказать первую помощь.

Учитывая близость к России (страны имеют общую границу протяженностью 1343 км от Лапландии на севере до Карелии на юге) и бурную историю, готовность Финляндии к конфликту, пожалуй, неудивительна.

"У нас было 80 лет на подготовку", — добавляет Ярвенкюля. Система убежищ в Хельсинки существует со времен Второй мировой войны, во время которой Финляндия потеряла восточную провинцию Карелия, и с тех пор город постоянно укрепляет эту систему.

Оккупация Крыма в 2014 году и масштабное вторжение России в Украину в 2022 году подчеркнули возможность войны, что повлияло на переход финского правительства к стратегии всеобъемлющей безопасности, способной защитить все население в случае военной угрозы.

В случае нападения РФ почти все население Финляндии укроется в бункерах

Как и многие другие убежища в Хельсинки, бункер Мерихака имеет двойное назначение: в нескольких залах размещены спортивные сооружения, кафе и детская игровая площадка.

Помещения арендуется городом на условиях, что в случае чрезвычайной ситуации оно может быть освобождено в течение 72 часов.

Процедура проста: прозвучит общегородская сирена (проверка проводится в первый понедельник каждого месяца), и на мобильные телефоны будет отправлено оповещение через приложение – после чего всем жителям Хельсинки рекомендуется собрать рюкзак с едой, медикаментами, игрушками для детей и личными вещами и отправиться в ближайшее убежище.

В Хельсинки на каждого жителя приходится специально отведенное укрытие – при населении около 700 000 человек в городе имеется около 950 000 мест в убежищах – до которых можно добраться за 1-10 минут.

В городе насчитывается около 5500 убежищ гражданской обороны, а по всей Финляндии — около 50 500, в которых могут разместиться в общей сложности 4,8 миллиона человек, что составляет примерно 85 процентов населения.

Рекомендуется, чтобы у жителей всегда был запас продуктов питания, воды и лекарств на три дня, а также предметы первой необходимости, такие как фонарик на батарейках, таблетки йода, портативная плита и спички, а также портативный огнетушитель.

Подполковник Аннукка Иливаара, заместитель генерального секретаря правительственного комитета по безопасности, отмечает, что финский народ не паникует и не впадает в истерику, но осознает наличие угрозы прямо у границ и всегда относился к этому серьезно.

Она заявила: "В случае конфликта Финляндия будет готова. Мы сохранили систему призыва и резервную армию. Поэтому мы готовы к этому, если это потребуется".

Напомним, ранее мы рассказывали о бункерах в Швейцарии. Именно в этой стране есть столько убежищ, чтобы хватило на все население.

А ранее Кэтрин Остин Фиттс, бывший высокопоставленный чиновник администрации Джорджа Буша-старшего рассказала, что правительство США потратило миллиарды на секретные бункеры.