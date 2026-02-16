80 років на підготовку: у Фінляндії показали бункери для захисту від армії РФ

Глибоко під Гельсінкі висічена ціла мережа підземних бункерів, де в разі нападу Росії може сховатися все населення міста. А по всій Фінляндії розкидані притулки для майже всього населення країни.

Журналістам показали лише одне з величезних підземних укриттів, яке розташоване під фінською столицею. У разі нападу бункер може вмістити до 2000 осіб. А його доглядачі іронічно заявляють, що готувалися 80 років з часів Другої світової війни, коли СРСР напав на Фінляндію, пише The Independent.

Фінляндія побудувала мережу бункерів по всій країні

Товста гранітна стіна, розрахована на те, щоб витримувати численні вибухи, розділяє двоє важких металевих дверей біля входу в притулок Меріхака в центрі Гельсінкі. У разі надзвичайної ситуації, пройшовши через цей подвійний вхід, місцеві жителі потрапляють у герметичну дезінфекційну камеру, де є крани і душові для змивання токсичних речовин з одягу, перш ніж пройти в головний бункер, висічений глибоко в скельній породі на глибині 25 метрів під Фінляндією.

Відео дня

Меріхака — лише один із багатьох притулків у великій мережі підземних притулків Гельсінкі, що складається зі звивистих тунелів і просторих приміщень, спроєктованих таким чином, щоб витримати ядерну атаку, а також масовані обстріли та здатних вмістити сотні тисяч людей.

"Ми готові. Якщо почнеться війна, ми знатимемо, що робити", — каже Ніна Ярвенкюля з Гельсінкського рятувального управління, вказуючи на акуратно складені двоярусні ліжка.

У разі нападу бункер може вмістити до 2000 осіб — хоча при повному завантаженні він буде тісним, оскільки ліжка розташовані в три ряди — і може бути повністю герметичним завдяки своїй системі вентиляції.

Коридори можна розділити шторами, щоб створити окремі простори для дітей, забезпечити усамітнення для літніх людей або надати першу допомогу.

З огляду на близькість до Росії (країни мають спільний кордон протяжністю 1343 км від Лапландії на півночі до Карелії на півдні) і бурхливу історію, готовність Фінляндії до конфлікту, мабуть, недивна.

"У нас було 80 років на підготовку", — додає Ярвенкюля. Система притулків у Гельсінкі існує з часів Другої світової війни, під час якої Фінляндія втратила східну провінцію Карелія, і відтоді місто постійно зміцнює цю систему.

Окупація Криму 2014 року і масштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року наголосили на можливості війни, що вплинуло на перехід фінського уряду до стратегії всеосяжної безпеки, здатної захистити все населення в разі військової загрози.

У разі нападу РФ майже все населення Фінляндії сховається в бункерах

Як і багато інших притулків у Гельсінкі, бункер Меріхака має подвійне призначення: у кількох залах розміщені спортивні споруди, кафе і дитячий ігровий майданчик.

Приміщення орендується містом на умовах, що в разі надзвичайної ситуації воно може бути звільнене протягом 72 годин.

Процедура проста: пролунає загальноміська сирена (перевірку проводять у перший понеділок кожного місяця), і на мобільні телефони надішлють сповіщення через застосунок, після чого всім жителям Гельсінкі рекомендується зібрати рюкзак з їжею, медикаментами, іграшками для дітей та особистими речами і вирушити до найближчого притулку.

У Гельсінкі на кожного жителя припадає спеціально відведене укриття — при населенні близько 700 000 осіб у місті є близько 950 000 місць у притулках — до яких можна дістатися за 1-10 хвилин.

У місті налічується близько 5500 притулків цивільної оборони, а в усій Фінляндії — близько 50 500, у яких можуть розміститися загалом 4,8 мільйона осіб, що становить приблизно 85 відсотків населення.

Рекомендується, щоб у жителів завжди був запас продуктів харчування, води і ліків на три дні, а також предмети першої необхідності, такі як ліхтарик на батарейках, таблетки йоду, портативна плита і сірники, а також портативний вогнегасник.

Підполковник Аннукка Іліваара, заступник генерального секретаря урядового комітету з безпеки, зазначає, що фінський народ не панікує і не впадає в істерику, але усвідомлює наявність загрози просто біля кордонів і завжди ставився до цього серйозно.

Вона заявила: "У разі конфлікту Фінляндія буде готова. Ми зберегли систему призову і резервну армію. Тому ми готові до цього, якщо це буде потрібно".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про бункери у Швейцарії. Саме в цій країні є стільки сховищ, щоб вистачило на все населення.

А раніше Кетрін Остін Фіттс, колишній високопоставлений чиновник адміністрації Джорджа Буша-старшого розповіла, що уряд США витратив мільярди на секретні бункери.