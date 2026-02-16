80 років на підготовку: у Фінляндії показали бункери для захисту від армії РФ
Глибоко під Гельсінкі висічена ціла мережа підземних бункерів, де в разі нападу Росії може сховатися все населення міста. А по всій Фінляндії розкидані притулки для майже всього населення країни.
Журналістам показали лише одне з величезних підземних укриттів, яке розташоване під фінською столицею. У разі нападу бункер може вмістити до 2000 осіб. А його доглядачі іронічно заявляють, що готувалися 80 років з часів Другої світової війни, коли СРСР напав на Фінляндію, пише The Independent.
Товста гранітна стіна, розрахована на те, щоб витримувати численні вибухи, розділяє двоє важких металевих дверей біля входу в притулок Меріхака в центрі Гельсінкі. У разі надзвичайної ситуації, пройшовши через цей подвійний вхід, місцеві жителі потрапляють у герметичну дезінфекційну камеру, де є крани і душові для змивання токсичних речовин з одягу, перш ніж пройти в головний бункер, висічений глибоко в скельній породі на глибині 25 метрів під Фінляндією.
Меріхака — лише один із багатьох притулків у великій мережі підземних притулків Гельсінкі, що складається зі звивистих тунелів і просторих приміщень, спроєктованих таким чином, щоб витримати ядерну атаку, а також масовані обстріли та здатних вмістити сотні тисяч людей.
"Ми готові. Якщо почнеться війна, ми знатимемо, що робити", — каже Ніна Ярвенкюля з Гельсінкського рятувального управління, вказуючи на акуратно складені двоярусні ліжка.
У разі нападу бункер може вмістити до 2000 осіб — хоча при повному завантаженні він буде тісним, оскільки ліжка розташовані в три ряди — і може бути повністю герметичним завдяки своїй системі вентиляції.
Коридори можна розділити шторами, щоб створити окремі простори для дітей, забезпечити усамітнення для літніх людей або надати першу допомогу.
З огляду на близькість до Росії (країни мають спільний кордон протяжністю 1343 км від Лапландії на півночі до Карелії на півдні) і бурхливу історію, готовність Фінляндії до конфлікту, мабуть, недивна.
"У нас було 80 років на підготовку", — додає Ярвенкюля. Система притулків у Гельсінкі існує з часів Другої світової війни, під час якої Фінляндія втратила східну провінцію Карелія, і відтоді місто постійно зміцнює цю систему.
Окупація Криму 2014 року і масштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року наголосили на можливості війни, що вплинуло на перехід фінського уряду до стратегії всеосяжної безпеки, здатної захистити все населення в разі військової загрози.
Як і багато інших притулків у Гельсінкі, бункер Меріхака має подвійне призначення: у кількох залах розміщені спортивні споруди, кафе і дитячий ігровий майданчик.
Приміщення орендується містом на умовах, що в разі надзвичайної ситуації воно може бути звільнене протягом 72 годин.
Процедура проста: пролунає загальноміська сирена (перевірку проводять у перший понеділок кожного місяця), і на мобільні телефони надішлють сповіщення через застосунок, після чого всім жителям Гельсінкі рекомендується зібрати рюкзак з їжею, медикаментами, іграшками для дітей та особистими речами і вирушити до найближчого притулку.
У Гельсінкі на кожного жителя припадає спеціально відведене укриття — при населенні близько 700 000 осіб у місті є близько 950 000 місць у притулках — до яких можна дістатися за 1-10 хвилин.
У місті налічується близько 5500 притулків цивільної оборони, а в усій Фінляндії — близько 50 500, у яких можуть розміститися загалом 4,8 мільйона осіб, що становить приблизно 85 відсотків населення.
Рекомендується, щоб у жителів завжди був запас продуктів харчування, води і ліків на три дні, а також предмети першої необхідності, такі як ліхтарик на батарейках, таблетки йоду, портативна плита і сірники, а також портативний вогнегасник.
Підполковник Аннукка Іліваара, заступник генерального секретаря урядового комітету з безпеки, зазначає, що фінський народ не панікує і не впадає в істерику, але усвідомлює наявність загрози просто біля кордонів і завжди ставився до цього серйозно.
Вона заявила: "У разі конфлікту Фінляндія буде готова. Ми зберегли систему призову і резервну армію. Тому ми готові до цього, якщо це буде потрібно".
