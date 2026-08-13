Українські військові "розгромили" бронетанкову дивізію США під час навчань НАТО у Німеччині

На початку 2026 року відбулися спільні військові навчання у Німеччині за участю українських військових, під час яких американська армія продемонструвала невтішні результати. Бійці зіштовхнулися з українськими операторами дронів.

Навчання Combined Resolve 26-07 відбувалися цієї весни, у період з 9 квітня по 10 травня 2026 року, на території Спільного багатонаціонального центру готовності (JMRC) у Навчальному центрі Гоенфельс, Німеччина. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на посадовців, обізнаних з цією інформацією.

У навчаннях взяла участь 3500 американських військовослужбовців. Головною ударною силою з боку США виступала 3-тя бронетанкова бригадна бойова група Greywolf 1-ї кавалерійської дивізії.

Американські військові атакувати позиції, які захищали сили протидії (OPFOR). OPFOR суттєво підсилили українські військові з підрозділу безпілотних систем Nemesis.

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Коли відбувалися нібито військові дії, військові армії США через застосування важкої бронетехніки підіймали густі хмари пилу. Це робило їх ідеальною мішенню для українських розвідувальних безпілотників. Слідом за ними до цілей підлітали FPV-дрони-камікадзе та дрони з вибухівкою, які під час реальних бойових дій влітають у цілі. Однак під час навчань ці БпЛА просто "зависали" у повітрі над цілями для зарахування ураження.

Українські оператори безпілотників діяли під час занять настільки ефективно, що американцям доводилося повертати у гру як нові одиниці, або "респавнити" для продовження навчань.

Зрештою українським військовим вдалося повністю "ліквідувати" американську бронетанкову дивізію.

Нагадаємо, у липні українські військові розповіли журналістам WELT, які проблеми існують у військах НАТО.

Також раніше видання Frankfurter Allgemeine Zeitung розповідало, як українські дрони Magura "потопили" фрегат НАТО під час спільних навчань.