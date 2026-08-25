Роботи на Хрещатику: як парад до Дня незалежності продемонстрував перевагу ЗСУ над ЗС РФ

Це дуже крута ідея, провести саме такий парад — роботизований та керований!

По-перше, все — нашого, українського виробництва! Важкі бомбери, FPV, дрони-розвіники та перехоплювачі. Надводні та наземні комплекси. Все — наше!

По-друге, показали багато технологій і деталей, які хочу окремо підсвітити.

НРК — йшли ідеальним строєм. Якщо для FPV давно існують такі технології (масового керування), а українська технологія від Swormer — унікальна, то як йшли строєм НРК? Сумніваюся, що така технологія є для них, тому що на відео були всі ключові НРК, і вони всі різні. Об'єднати в одне спільне керування роєм — буду дуже здивований, якщо хтось це зробив на програмному рівні. "Рисі", "Таргани", "Терміти" та "Отамани" — всі йшли під керуванням кожного оператором. Різні колеса, редуктори та навіть гусянка — це не парадну "коробку" в 200 людей натренувати. Це був вищий одномоментний пілотаж!

Відео дня

Морські БЕКи — "СіБейбі", "Магура" та "Сарган". В усіх виконаннях — камікадзе, розвідники, ППО та дистанційний запуск FPV. Ніякого подібного арсеналу в світі не існує!

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FPV-роєм, рівною сіткою вже нікого не здивуєш, а як вам кадри із запуску дронів-перехоплювачів із вертольоту Мі-8? Шість запусків із пікапу? А дрон ПД-2, що був розвідником, але також запускав перехоплювачі? Ось тут все і показали, чому така висока результативність збиття "шахедів". Такої варіативності також ніхто в світі не має!

У нас ще є дуже багато технологій та засобів, що ми можемо показати світу. Ми не показали ракети та ще багато чого. Але роботизоване з усіх трьох стихій — показали. І це не просто якась презентація — це все бойові зразки, що пройшли повний цикл розроблення і давно показали свою ефективність в бою!

Чого варті лише одні НРК. Не бачив цифри використання перехоплювачів чи БЕК. А офіційна статистика використання НРК показує шалений ріст виконання місій. Із 7500 за січень ми маємо аж 20 000 за липень! Двадцять ТИСЯЧ місій, зроблених НРК, щоб зберегти людей за липень! А сумарно, НРК зробили з початку року вже більше СТА ТИСЯЧ місій!

Дуже гарний парад. І хоча там не показано всіх людей, але за всіма місіями стоять також багато людей. Тому парад був з людьми, і ще багато військових дивилися його живими, бо всі ці засоби рятують та зберігають життя. Найголовніше, що є на війні — люди та збереження їхнього життя. Ніяка авторитарна армія до такого не дійде. І цей парад ще раз доводить цю фразу — ми максимально відрізняємося від боліт.

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