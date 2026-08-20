Атака на Киев: разрушены дома, горят склады, есть погибшие и десятки раненых (фото, видео)

В результате массированного ракетного обстрела Киева были зафиксированы попадания, разрушения и пожары в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах. Десятки людей получили ранения, также есть жертвы среди населения.

В результате атаки российских войск погибли как минимум 4 человека, еще 23 получили ранения. О последствиях атаки сообщили около 04:00 в ГСЧС.

По данным спасателей, предварительные последствия вражеского обстрела столицы следующие:

Святошинский район: зафиксировано попадание снаряда на территории одного из промышленных объектов. Возникли пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 квадратных метров — их уже удалось локализовать. По другому адресу возник пожар в складском здании площадью 500 квадратных метров. Обнаружен один погибший, спасатели на момент публикации пытаются извлечь его из-под завалов;

зафиксировано попадание снаряда на территории одного из промышленных объектов. Возникли пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 квадратных метров — их уже удалось локализовать. По другому адресу возник пожар в складском здании площадью 500 квадратных метров. Обнаружен один погибший, спасатели на момент публикации пытаются извлечь его из-под завалов; Соломенский район: зафиксировано разрушение 8-го и 9-го этажей в девятиэтажном жилом доме, вспыхнул пожар на уровне 7–9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах. Также выбиты окна в здании медицинского учреждения, вспыхнули пожары в автомобилях, гаражах и магазине. Еще в двух жилых домах и укрытии школы люди оказались заблокированными. По другому адресу в медицинском учреждении взрывной волной были разбиты окна, загорелось подсобное помещение и автомобиль на площади 50 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать;

зафиксировано разрушение 8-го и 9-го этажей в девятиэтажном жилом доме, вспыхнул пожар на уровне 7–9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах. Также выбиты окна в здании медицинского учреждения, вспыхнули пожары в автомобилях, гаражах и магазине. Еще в двух жилых домах и укрытии школы люди оказались заблокированными. По другому адресу в медицинском учреждении взрывной волной были разбиты окна, загорелось подсобное помещение и автомобиль на площади 50 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать; Дарницкий район: ракетный удар пришелся по территории нежилого объекта. Вспыхнули складские помещения и загорелись автомобили на площади около 1000 квадратных метров. Спасателям удалось спасти одного человека, он находится под наблюдением медиков.

Відео дня

Кадры последствий ночной атаки в Киеве

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице 5 человек погибли в результате баллистической атаки противника. Последствия обстрела зафиксированы более чем в 12 точках в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах города, отметили в КГВА.

В результате атаки российских войск в Киеве повреждены жилые и нежилые здания

В ведомстве добавили, что в Киеве повреждены жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение. Возникли пожары в складских помещениях на значительной площади.

В Киеве разрушены жилые дома в результате атаки РФ

Другие последствия российской атаки на момент публикации устанавливаются. Экстренные службы продолжают работать на местах.

Напомним, что также в результате баллистического обстрела в некоторых районах Киева и в Броварах отключилось электричество.

Кроме того, мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице в результате ночной атаки со стороны РФ была повреждена детская больница.